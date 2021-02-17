AYDEP Bingöl Üniversitesi Senatosu'na tanıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AYDEP Bingöl Üniversitesi Senatosu'na tanıtıldı

17.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:00
AYDEP Bingöl Üniversitesi Senatosu'na tanıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından geliştirilen Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı'nın (AYEP) Bingöl Üniversitesi Senatosu'na tanıtıldığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından geliştirilen Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı'nın (AYEP) Bingöl Üniversitesi Senatosu'na tanıtıldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, tanıtım toplantısı AYEP üzerinden çevrim içi programla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AYDEP'in uzaktan eğitimde model olarak öğrenme hakkını güvence altına aldığını ifade etti.

Yüz yüze veya uzaktan eğitimde yeterliğe dayanan bir sistem geliştirdiklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"AYDEP akreditasyon için öngörülen tüm standartları karşılayan bir altyapıya sahip. Bu proje bizler için çok önemliydi ve bugün bu projenin hayata geçmiş olması bizleri çok mutlu ediyor. Çözüm odaklı ve işlevsel bir yapıda, düzenli ve sağlıklı işleyen bir sistemle öğrencilerimizin emeklerini koruyoruz. Onların tüm bilgilerini ve emeklerini güvenle saklayan bu sistemle öğrencilerimizin uzaktan eğitimde yeterliğini ölçebiliyoruz."

Proje koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Şimşek de "AYDEP ve Eğitimde Kalite Güvence Sistemi" konulu sunum yaptı.

Toplantıya, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve senato üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Özlem Zengin Pervin Buldan Muharrem İnce Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Deniz Türüç Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Türk Lirası Süleyman Soylu Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AYDEP Bingöl Üniversitesi Senatosu'na tanıtıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 18:03:25. #1.15#
title