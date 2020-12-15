Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor ertelenen TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor ertelenen TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

15.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:20
Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor ertelenen TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de ertelenen maçlar oynanmaya devam ediyor. TFF liglerindeki ertelenen bazı maçlar bugün oynanacak. Bugün oynanacak maçlardan birisi Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor maçıdır. Peki Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim?

Liglerde ertelenen maçlar kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor maçıdır. Peki Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor maçı 15 Aralık Salı günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor maçı Bein Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak.

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

SUAT ARSLANBOĞA(Hakem)

MUSTAFA SÖNMEZ(1. Yardımcı Hakem)

KAMİL ÇETİN(2. Yardımcı Hakem)

SÜLEYMAN SOYUTÜRK(Dördüncü Hakem)

MEHMET KAYA(Gözlemci)

RIFAT YERLİKAYA(Temsilci)

MURAT KARAKAYA(Temsilci)

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