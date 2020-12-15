Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor ertelenen TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de ertelenen maçlar oynanmaya devam ediyor. TFF liglerindeki ertelenen bazı maçlar bugün oynanacak. Bugün oynanacak maçlardan birisi Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor maçıdır. Peki Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim?