Aydeniz Et Balıkesirspor, Roman Bezjak'ı transfer etti
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Aydeniz Et Balıkesirspor, Roman Bezjak'ı transfer etti

26.01.2021 19:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:56
Aydeniz Et Balıkesirspor, Roman Bezjak'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, 31 yaşındaki Sloven forvet Roman Bezjak'ı renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, 31 yaşındaki Sloven forvet Roman Bezjak'ı renklerine bağladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, Slovenya Milli Takımı oyuncularından Roman Bezjak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Paylaşımda, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan ve Roman Bezjak'ın katıldığı imza törenine ait fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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