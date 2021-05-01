Aydeniz Et Balıkesirspor maçının ardından
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Aydeniz Et Balıkesirspor maçının ardından

Aydeniz Et Balıkesirspor maçının ardından
Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

SAMET AYBABA: ÖNÜMÜZDE FİNAL MAÇI KALDI. O MAÇI KAZANIP TUR ATLAMAK İSTİYORUZAdana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bu oyuncu grubuyla gurur duyuyorum. Geldikten sonra karma karışık çizgiden hızlı çıkış, kazanma hırsı, futbolun içerisinde ne varsa bir araya getirdikleri için gurur duyuyorum. Böyle maçlar çok stresli maçlardır. Erken gol her şeyi çözer ama biz o golü ikinci yarıda bulduk. Önümüzde final maçı kaldı. O maçı kazanıp tur atlamak istiyoruz" dedi.YUSUF ŞİMŞEK: SON MAÇIDA KULÜBÜMÜZE YAKIŞIR ŞEKİLDE OYNAYACAĞIZ

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise "Söyleyeceklerim Adana Demirspor galibiyetine gölge düşürmesin. Şampiyonluk yolunda 3 takımada başarılar diliyorum. Hakem hataları hep bize mi denk geliyor. Hakemlerin biraz daha adaletli olmasını isteriz. Bizi de rakipleri de tutmasın. Ortada bir maç yönetsin. Biz gurumuzla maçı oynadık. Son bir maçımız kaldı. Son maçımızı da kulübümüze yakışır şekilde oynayacağız" diye konuştu.

- Adana
Aydeniz Et Balıkesirspor maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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