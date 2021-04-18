Eskişehirspor-Balıkesirspor maçının ardından
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Eskişehirspor-Balıkesirspor maçının ardından

Eskişehirspor-Balıkesirspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor'a 3-0 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Yasin Söğüt, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor'a 3-0 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Yasin Söğüt, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Söğüt, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini vurguladı.

Hücumda etkisiz kaldıklarını anlatan Söğüt, şöyle konuştu:

"Topu ön tarafta tutamadık. Buna rağmen takım halinde iyi savunma yaptık. Pozisyon vermedik. Bir penaltı ve frikikten attıkları golle 2-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarıya iki değişiklikle başladık ve bunlar oyun anlamında sonuç verdi. Hücumda üretmeye başladık. Pozisyonları golle sonuçlandıramadık. İkinci yarıda biraz daha coşkulu ve tempolu oynadık. Maçı kaybettik ve bunun için üzgünüz. Kalan 3 maçımızı da en iyi şekilde geçirmek istiyoruz.

Yusuf Şimşek: "Kalan 3 maçımızı kazasız belasız oynamaya çalışacağız"

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, ligde kalmak adına önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Maça iyi başladıklarını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"İyi de oyun oynadık. İlk yarıda 2-0'lık skoru bulduk. İkinci yarıya konsantrasyon olarak iyi başlayamadık. Pozisyonlar verdik. Sonuçta kazanmasını bildik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah, matematiksel olarak ligde kalmayı garantileriz. Kalan 3 maçımızı da kazasız belasız oynamaya çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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