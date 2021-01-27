Aydeniz Et Balıkesirspor, Hasan Özkan'ı transfer etti
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Aydeniz Et Balıkesirspor, Hasan Özkan'ı transfer etti

27.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:32
Aydeniz Et Balıkesirspor, Hasan Özkan'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Özkan'ı renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Özkan'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, Belçika Ligi takımlarından KV Oostende takımı formasını giyen Hasan Özkan ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Paylaşımda, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan ve Hasan Özkan'ın katıldığı imza törenine ait fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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