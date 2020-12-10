Aydeniz Et Balıkesirspor, Eskişehirspor maçına iddialı hazırlanıyor

Aydeniz Et Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü sahasında Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından pas kontrol ve şut çalışması yaptı.

Cihat Arslan, idman sırasında oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kulüp başkanı Ümit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevine geçen hafta başlayan Cihat Arslan'la çıkacakları ilk karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Balıkesirspor'un iki maçının ertelendiğini hatırlatan Arslan, "Oyuncularımız iyileşti. Yeni hocamız, yeni kan ve yeni tecrübeyle Eskişehirspor maçına çıkacağız. Takımdaki moral ve motivasyon son derece yüksek. Sahamızda Eskişehirspor'u yenerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak