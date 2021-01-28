Aydeniz Et Balıkesirspor 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı
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Aydeniz Et Balıkesirspor 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

28.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:00
Aydeniz Et Balıkesirspor 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, daha önce takımın formasını giyen Abdülkadir Özgen ve İbrahim Halil Çolak'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Balıkesir ekibinin Sancaktepe FK'den David Deniz Kılınç ve Bursaspor'dan Sedat Dursun'u da sezon sonuna kadar renklerine bağladığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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