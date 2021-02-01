Aydeniz Et Balıkesirspor, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı
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Aydeniz Et Balıkesirspor, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı

01.02.2021 21:01 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:04
Aydeniz Et Balıkesirspor, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, Sırp futbolcu Nemanja Mihajlovic ve eski oyuncusu Oğuzhan Çapar'ı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, Sırp futbolcu Nemanja Mihajlovic ve eski oyuncusu Oğuzhan Çapar'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Beypiliç Boluspor'dan Nemanja Mihajlovic ve Hes Kablo Kayserispor'dan Oğuzhan Çapar'la sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

Paylaşımda, sağ kanat oyuncusu Nemanja Mihajlovic ve stoper Oğuzhan Çapar için "Balıkesirspor'a hoş geldin" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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