Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0
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Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0

25.02.2021 15:32 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:37
Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0

STAT: AtatürkHAKEMLER: Mert Güzenge (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Ferdi Karabulut (xxx)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxxx) - Fethi (xx), Aykut (xx), Burak Bekaroğlu (xx)(Dk.74 Emin Bayram xx), Oğuzhan (xx), Hajdarevic(xx)(Dk.46 Burak Asan xxx), Muhammed (xx)(Dk.87 Marlinho), Mustafa (xx), Gyasi (xx)(Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER:  Mert Güzenge (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Ferdi Karabulut (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxxx) - Fethi (xx), Aykut (xx), Burak Bekaroğlu (xx)(Dk.74 Emin Bayram xx), Oğuzhan (xx), Hajdarevic(xx)(Dk.46 Burak Asan xxx), Muhammed (xx)(Dk.87 Marlinho), Mustafa (xx), Gyasi (xx)(Dk.87 Araz), Gökhan (xx), Hamza (xx)(Dk.70 Diouf xx)AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Atilla (xxx) - Mert (xxx), Oğuzhan Çapar (xx), Birol (xxx), Doğa (xx), Cumali (xx), Taşkın (x)(Dk.11 Enes İslam xxx), Hasan (xx)(Dk.74 Foxi xx), Mrsic (xx)(Dk.74 Bezjak xx), Muhammed Enes (xx)(Dk.74 Sedat Dursun xx), Manaj (xxx)(Dk.84 Mihajlovic)SARI KARTLAR: Aykut Demir, Fethi Özer (Beypiliç Boluspor) - Oğuzhan Çapar, Cumali Bişi, Foxi (Aydeniz Et Balıkesirspor)Spor Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor kendi evinde Aydeniz Et Balıkesirspor'la 0-0 berabere kaldı.15'inci dakikada gelişen Balıkesirspor atağında top ceza sahası içinde Bolusporlu Muhammed'in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.16'ncıdakikada Mrsic'in kullandığı penaltıyı, kaleci Selmani kurtardı.42'nci dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mrsic'in şutunu kaleci Selmani iki hamlede kornere çeldi.71'inci dakikada Balıkesirspor atağında savunmayla girdiği mücadelede topu kapan Manaj'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammed Enes'in vuruşunu kaleci Selmani kurtardı.90+3'üncü dakikada Boluspor'un kullandığı serbest vuruşta Emin'in şutunda top ağlarla buluştu. Gol, faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

 


Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0
Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0
Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0
Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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