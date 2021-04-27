Aydemir TBMM'de Erzurumspor'un başarısını paylaştı
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Aydemir TBMM'de Erzurumspor'un başarısını paylaştı

Aydemir TBMM'de Erzurumspor'un başarısını paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Erzurumspor'un göz kamaştırıcı bir başarı sergilediğini belirterek, 'Başarıları daim olsun' dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Erzurumspor'un göz kamaştırıcı bir başarı sergilediğini belirterek, 'Başarıları daim olsun' dedi.

Aydemir TBMM'de Erzurumspor'u Konuştu

TBMM'de düzenlediği basın toplantılarında Erzurumspor'a yapılan yanlışlıkları, hakem hatalarını dile getirdiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Basın toplantı ve açıklamalarımızda, spora dönük çok daha huzurlu bir zemin olsun diye, özellikle hakemlerin müteyakkız olmaları gerektiğine dair notlar düştük. Erzurumspor'un hakkının yenildiğini hususen kayıt altına aldık. Şimdi görüyoruz işte, 3 haftadır Erzurumspor fevkalade başarılı bir seyir gösteriyor. ' dedi.

'Erzurumspor bir yüksek kaliteyi temsil ediyor'

Erzurumspor'un kulüp ve taraftar kaydında bir kaliteyi temsil ettiğine vurgu yapan Milletvekili Aydemir, 'Çünkü Erzurumspor kaliteli bir takım. Yöneticisi öyle, teknik heyeti öyle, futbolcuları öyle, taraftarlarıyla öyle. ' diye konuştu.

Aydemir'den Erzurumspor Taraftarına Övgü

Basın toplantısında B.B. Erzurumspor taraftarının özel bir kalite ve asaleti ifade ettiğine değinen Milletvekili Aydemir, 'Taraftarımız cesareti, asaletleri, mertlikleriyle çok özel bir hali ifade ediyorlar. Bizim taraftarımız başarılı olan takımları en önce alkışlayan taraftarlardır. Asla bizim sahadan, bizim stadyumdan haksızlığa cevaz ve prim verilmez. Dolayısıyla son günlerdeki başarılarından dolayı tebrik ediyorum. ' dedi.

'Erzurumsporumuz inşallah ligde kalacaktır'

Erzurumspor'un Futbol camiasında gıpta ile izlenen bir başarı süreci yakaladığı, camianın bu başarının sürdürülmesinde kararlı bulunduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, 'İnanıyoruz ki, hakkı yenilmediği, hakem hataları yapılmadığı sürece B.B. Erzurumspor inşallah Süper Ligde kalacak, taraftarına olduğu gibi Erzurum'a da sportif bir bayram sevinci yaşatacaktır. ' mesajını verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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