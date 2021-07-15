Aydemir TBMM'de 15 Temmuz'daki dadaş duruşunu paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydemir TBMM'de 15 Temmuz'daki dadaş duruşunu paylaştı

Aydemir TBMM'de 15 Temmuz'daki dadaş duruşunu paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'un 15 Temmuz'daki ihanete karşı tarihi kıyam ve kararlılığını dile getirerek, 'Erzurum Nef'i duruşlu dadaşların otağıdır.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'un 15 Temmuz'daki ihanete karşı tarihi kıyam ve kararlılığını dile getirerek, 'Erzurum Nef'i duruşlu dadaşların otağıdır.' dedi.

Aydemir Genel Kurul'da Dadaşlığı Tarif Etti

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Milletvekili Aydemir, dadaşlığın, el öpen etek bağlayan değil, Allah için hep hakkı söyleyen bir üslup, Hak yol ve uğrunda serden geçenlerin duruşu olduğunu belirterek, 'Gen yalan söylemez. Nef'i tarzı elan Erzurum'da ayaktadır.' vurgusunda bulundu.

'Dadaşlık Allah için hep hakkı söyleyen bir üsluptur'

Milletvekili Aydemir, 'Enderun'da yetişmiş, şeyhülislam, sadrazam makamlarına gelmiş yüzlerce büyüğümüz var. Osmanlı efkarında en geniş ve en özel yer bulan edip Erzurumlu Nef'i'dir. Doğruyu söylemek uğruna canını feda edebilecek kadar bir dadaşlık, el öpen etek bağlayan değil, Allah için hep hakkı söyleyen bir tarz. Şair Nef'i Erzurum'un elit bir şehir olduğunun beliğ örneğidir. Erzurumlu olmak ayrıcalıktır derken bunu kastediyoruz. ' dedi.

İlk Tepkiyi Erzurum Verdi

Nef'i tarzının Erzurum'da diri olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Bu kayıt ışığında bir tespit yapıyoruz ve diyoruz ki: Gen yalan söylemez. Nef'i tarzı elan Erzurum'da ayaktadır. Bunun en mütebariz zaman dilimlerinden birisi de 15 Temmuzdur. Lawrence uzantısı hainlere ilk tepkiyi yüz binlerce Erzurumlu verdi. Nef'i duruşlu dadaşları 15 Temmuzdaki duruşlarından dolayı beşinci yılda yürekten ediyor, şehitlerimizi de rahmetle, minnetle yad ediyorum.' diye konuştu. - ERZURUM

Aydemir TBMM'de 15 Temmuz'daki dadaş duruşunu paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: '15 Temmuz şehitleri batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir'
Erdoğan: "15 Temmuz şehitleri batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır."
Erdoğan: 'Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi...
Erdoğan: "Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Demir Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek İlyas Tetik Deniz Akkaya Levent Yüksel
Spor Balotelli Erol Bulut Burak Elmas Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydemir TBMM'de 15 Temmuz'daki dadaş duruşunu paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 13:24:55. #1.14#

title