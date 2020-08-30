Aydemir: 'Tarihimiz şerefimizdir'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydemir: 'Tarihimiz şerefimizdir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Tarihini zaferlerle tezyin; azamet ve ihtişamını destanlarla tescil; yeryüzüne adalet, barış ve insanlığın hamisi olduğunu her daim tebcil eyleyen Yüce Türk Milleti, kahraman ecdadın izinde, muhteşem ufkunda asırlara yürüyüşünü devam ettirecektir.

Aydemir: 'Tarihimiz şerefimizdir'
30.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:40

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Tarihini zaferlerle tezyin; azamet ve ihtişamını destanlarla tescil; yeryüzüne adalet, barış ve insanlığın hamisi olduğunu her daim tebcil eyleyen Yüce Türk Milleti, kahraman ecdadın izinde, muhteşem ufkunda asırlara yürüyüşünü devam ettirecektir. ' dedi.

Türk Milletini Akifçe Tarif

Türk Milletinin, milli haysiyet, fazilet ve iffet odağında; eşsiz hasletlere sahip olduğu; tarihin tüm safhalarında bu hassasiyet ve dikkatini kıta kıta ortaya koyduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Milli şairimiz Akifimizin; ' Sen ki, a'sara gömülsen taşacaksın...Heyhat/ Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat' vurgusu, milletimizin tarihte tasviri, cihanda tarifidir. ' mesajını paylaştı.

Milli Haslet ve Asaletimiz

Milletvekili Aydemir, 'Mekke ruhundan aldığı feyizle, 1071'lerle Anadolu'yu yeni bir feza ve atmosfere kavuşturan, 1299'larla insanlığı adalet ve barışla buluşturan, 1453'lerle yeni bir çağ oluşturan; 1919'larla vatanın bölünmez bütünlüğü kararlılığını paylaşan, 30 Ağustoslarla küresel idrake yeni bir varoluş zaferini kazıyan Yüce Milletimiz; bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Doğu Akdeniz'den Mynmar'a, Libya'dan Suriye'ye huzur taşıyarak milli asalet ve kudretini bir kez daha vurgulamaktadır' dedi.

'Tarihimiz milli ve manevi kimliğimizdir'

Milletvekili Aydemir, "Tarihimiz, ölümlerle eğlenen tunç yüreklilerin, Bedrin Arslanları övgüsüne mazhar olmuş şehitlerin; İla'yı kelimetullah yolunda devleti ebed müddet kararlılığını daim, bölünmez bütünlük ve kardeşliğini kaim tutarak, nefsini mukaddesatına adamış ecdadın eseridir. Tarihimiz şerefimiz, tarihimiz milli ve manevi kimliğimizdir. ' ifadesini kullandı.

'Cumhurbaşkanımızın vurgusunu paylaşıyoruz'

Milletvekili Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın; 'Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi bugün de devam etmektedir. Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması elbette tesadüf değildir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecektir.' vurgusunu milletçe yürekten paylaşıyoruz. ' dedi.

'Rabbim Türk Milletini Daim Muzaffer Eylesin'

Mesajında, '30 Ağustos Zaferini bu millete yaşatan, aynı iman odağında birlik ve bütünlüğümüzü tüm cihana belleten aziz ecdadımızı, şüheda ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Rabbim bize de, mukaddesleri uğruna, İla'yı kelimetullah yolunda şehadet nasip etsin. ' niyazında bulunan Milletvekili Aydemir, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran ve saygıyla anıyor, şehit ve gazilerimize rahmet, zaferlerimize bereket diliyoruz. Rabbim Türk Milletini daim muzaffer eylesin. " dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım Güncel
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi Güncel
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi 3. Sayfa
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı 3. Sayfa
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı Yaşam
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım 3. Sayfa
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi sayıldı
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey
30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Fenerbahçe Lazio ile anlaşmak üzere! Vedat Muriqi'nin pazartesi akşamına kadar ayrılması bekleniyor
Fenerbahçe Lazio ile anlaşmak üzere! Vedat Muriqi'nin pazartesi akşamına kadar ayrılması bekleniyor
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanması için TFF'ye başvurdu
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanması için TFF'ye başvurdu
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Demet Şener Didem Soydan
Spor Caner Erkin Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Savaş Futbolcu Transfer
Şu an buradasınız: Aydemir: 'Tarihimiz şerefimizdir' - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 11:41:48. #1.15#
title