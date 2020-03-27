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Haberler ›› Ekonomi ›› Aydemir: Sağlıkta üretim atağı için elimizden ne geliyorsa yapamaya hazırız - Ekonomi
Samsun, Ekonomi

Aydemir: Sağlıkta üretim atağı için elimizden ne geliyorsa yapamaya hazırız

Samsun'da tıbbi cihaz üreticileri, korona virüsü ve benzeri biyolojik unsurlarla mücadele için gereken üretim ve AR-GE'nin koordine edilip desteklendiği bir "İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı" kurulmasını istedi.

27.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:03
Aydemir: Sağlıkta üretim atağı için elimizden ne geliyorsa yapamaya hazırız

Samsun'da tıbbi cihaz üreticileri, korona virüsü ve benzeri biyolojik unsurlarla mücadele için gereken üretim ve AR-GE'nin koordine edilip desteklendiği bir "İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı" kurulmasını istedi.

Kaynak: Dunya.com

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