Aydemir: Sağlıkta üretim atağı için elimizden ne geliyorsa yapamaya hazırız Samsun'da tıbbi cihaz üreticileri, korona virüsü ve benzeri biyolojik unsurlarla mücadele için gereken üretim ve AR-GE'nin koordine edilip desteklendiği bir "İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı" kurulmasını istedi.

Samsun'da tıbbi cihaz üreticileri, korona virüsü ve benzeri biyolojik unsurlarla mücadele için gereken üretim ve AR-GE'nin koordine edilip desteklendiği bir "İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı" kurulmasını istedi. Kaynak: Dunya.com