Aydemir: 'Sağlık camiasına minnettar, devletimize duacıyız' AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Alvarlı Muhammed Lütfü Efemizin şehri mübarek Erzurum için vurguladığı niyazı, Tüm İslam Alemi ve ülkemiz için yineliyor, korona virüs illetinin küresel tehdit oluşturduğu dönem kaydında 'Mevla'ya emanet olsun Türkiye' duasında...

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Alvarlı Muhammed Lütfü Efemizin şehri mübarek Erzurum için vurguladığı niyazı, Tüm İslam Alemi ve ülkemiz için yineliyor, korona virüs illetinin küresel tehdit oluşturduğu dönem kaydında 'Mevla'ya emanet olsun Türkiye' duasında gönüllerimizi buluşturuyoruz. ' dedi.

'İSTİKAMETİMİZİ BİR TUTUYORUZ'

Ecdadın tüm musibet, illet ve kaza karşısında müşterek bir tevekkül ve tedbir duruşu sergilediği, Hakka teslimiyeti 'Bu da geçer ya Hu' kabulüyle bir üslup halinde ifade ettiklerini belirten Milletvekili Aydemir, 'Kutlu bir zaman dilimi olan Mirac'ın manasında, devletimizin aldığı tedbirleri canlı tutup, uygulayarak, milletçe; 'tedbir bizden, takdir Mevla'dandır' hükmüne rızada istikametimizi bir tutuyoruz. ' mesajını verdi.

'TEDBİR VE DAYANIŞMA ZAMANI'

Küresel boyutta yaşanan koronavirüs musibetinin insanlık ve millet için bir sınav olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Böylesi vakitler dayanışma, yardımlaşma ve feragat hasletlerinin ortaya çıktığı demlerdir. Yeryüzüne selameti, esenliği ve huzuru taşımayı ilahi bir görev halinde telakki eden Yüce milletimiz, bir hastalık halinde ortaya çıkan sınavı da başarıyla verecek; devletin aldığı tüm tedbirlere uyarak, ihtiyaç maddelerinin arzında gerekirse kazançtan fedakarlık ederek, hem asaletini bir kez daha küresel izana idrak ettirecek hem de toplumsal dayanışmasıyla cihana büyük bir millet olduğu gerçeğini bir kez daha söylettirecektir. ' dedi.

MİRAC DUA VE NİYAZ VAKTİ

Mirac'ın taşıdığı mesaj kapsamında bir niyaz ve dua iklimi olduğu, bu anlamda inananların başlarına gelen musibetler karşısında korku, panik, vesveseye düşmek yerine, tedbirli olarak Hakka teslimiyet göstermesi gerektiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, 'Mirac bu haleti ruhiyeyi ifade etmek fırsatıdır. Küresel korona virüs musibetini, 'O sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman: Biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz, derler. ' ilahi hükmü çerçevesinde karşılamalı, La havle ve la kuvvete illa billah' hükmüne baş koyarak, "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" tevekkülünü göstermeliyiz. ' vurgusunu yaptı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DUACIYIZ

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, küresel illet korona virüs için aldığı, zamanındaki tedbir ve çalışmalarla dünyanın gıpta ettiği bir ülke olarak kaydedildiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Mirac Gecemizde 'Allah devletimize zeval vermesin' duasını en yüksek perdeden seslendirmeli, canlarını ortaya koyarak şifa dağıtmayı vazife edinen Sağlık çalışanlarımıza minnetimizi dillendirmeli, devletimizce deklare edilen tedbirlerden asla taviz vermeden, musibetin defi için niyazda bulunmalıyız.' ' dedi.

Milletvekili Aydemir, 'İslam aleminin Mirac coşkusunu paylaşıyor, manasına erişmek niyazıyla 'Rabbim milletçe birliğimizi, devletçe dirliğimizi, inanlarca kardeşliğimizi ebedi kılsın' duasına gönül ve dimağımızı teslim ediyoruz. ' mesajını iletti. - ERZURUM

Kaynak: İHA