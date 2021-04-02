Aydemir: 'Sağlık çalışanları birer kahraman'
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Aydemir: 'Sağlık çalışanları birer kahraman'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Aydemir: 'Sağlık çalışanları birer kahraman'

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, salgınla mücadelede destansı bir fedakarlık sergileyerek, yaşamlarını riske atma pahasına şifa dağıtan tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirterek, 'Şükran hislerimizi ifadeye kelimeler yetmez. ' dedi.

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TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, salgınla mücadelede destansı bir fedakarlık sergileyerek, yaşamlarını riske atma pahasına şifa dağıtan tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirterek, 'Şükran hislerimizi ifadeye kelimeler yetmez. ' dedi.

Taşçıoğlu'na Vefa

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren dahiliye uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu vefatının birinci yılında rahmetle andı.

Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Taşcıoğlu'nun, Kovid-19 salgınına karşı mücadelesiyle yüreklerde özel bir yer edindiğini dile getirdi.

'Rahmetle anıyoruz'

Taşcıoğlu'nun vefatının üzerinden bir yıl geçtiğini anlatan Aydemir, "Vefatı, Türkiye'de bütün insanlarımızın, dahası onu tanıyan yurt dışındakilerin yüreğinde bir iz ve acı bıraktı. Rahmetle, minnetle anıyoruz." diye konuştu.

'Minnettarız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Prof. Dr. Taşcıoğlu, salgına karşı mücadele veren tüm hekimler ile sağlık personeli için özel gayret sarf ettiğini vurgulayan Aydemir, "Taşcıoğlu Hocam ile beraber hayatını kaybeden bütün sağlık personeline Cenabıhak'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, sabır diliyorum. Onların bu mücadelesi olmasaydı, Kovid-19 ile almış olduğumuz mesafe bu derece net olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Aydemir, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 20 gazetecinin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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