Aydemir Sağlık Bakanlığı Bütçesinde Konuştu
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Biz sağlık alanında dünyada zirveleri bulmuş bir iktidarız. Biz tekâmüle inanan bir anlayışı ifade ediyoruz.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Biz sağlık alanında dünyada zirveleri bulmuş bir iktidarız. Biz tekamüle inanan bir anlayışı ifade ediyoruz. Biz göğsümüzü gere gere sağlık alanında da gerçekleştirdiğimiz yatırım ve reformları anlatıyoruz' dedi.
AYDEMİR SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE KONUŞTU
Sağlık Bakanlığı 2018 yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasında söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 15 yıllık süreçte sağlık alanında da yaşanan çağdaş değişim ve dönüşümü anlattı, geçmişteki tabloyu dile getirerek, bugün erişilen durumu tarif ve tasvir etti.
OLMAYA DEVLET CİHANDA BİR NEFES SIHHAT GİBİ
Kanuni Sultan Süleyman'ın berceste bir beytiyle söze başlayan Milletvekili Aydemir, 'Seçkin bir tespit, bir zirve beyit Bakanlığımızı ifade ediyor: "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." dedi.
AYDEMİR'DEN SIHHIYE İSMİ TALEBİ
Bakanlığın ifade ettiği sağlık ve sıhhat kavramlarına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 'Şimdi, bir tarafta "sağlık" kavramı, öbür tarafta "sıhhat" kavramı. Sağlık Bakanlığı denince sağ insanları ifade etmesi lazım diye düşünüyorum. Oysa "sıhhat" sağlıklı hali izah eder. Dolayısıyla, sıhhat ve eski hali... Sıhhiye Bakanlığı Yani sıhhat daha böyle bir yerli yerine oturuyor diye düşünüyorum. Bunu bir not düşüyorum yeri gelmişken.'diye konuştu.
'AKDAĞ BAKANIMIZ, BİZİM ŞEREF LEVHALARIMIZDAN BİR İSİMDİR'
Komisyondaki konuşmasında Sağlık eski Bakanı, şimdiki Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın sağlık alanındaki üstün çalışma ve performansına da değinen Milletvekili Aydemir, 'Recep Akdağ Bakanımız, bizim şeref levhalarımızdan bir isimdir. Bu Bakanlığa çok özel hizmetler yaptı. Şimdiki mevcut Bakanımızla da hiçbir farkı yoktur. Bunlar ak kadronun çok değerli isimleridir. Kendileriyle iftihar ediyoruz, tıpkı bürokraside yer alan arkadaşlarımızı gibi.' dedi.
AYDEMİR SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN DÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ
'Hekim değilim ama bu camiayı ifade eden gene bir kavramla kendimi tarif etmeye çalışayım: Mütehassısı değilim ama hayatın da pratisyenlerinden birisiyim. Hayatın hep içerisinde oldum, her alana nüfuz etmeye çalıştım.'diyen Milletvekili Aydemir, AK Parti iktidarları öncesinde sağlık alanında yaşanan sorunlara dikkat çekti.
AYDEMİR TECRÜBE VE GÖZLEMLERİNİ AKTARDI
Aydemir, 'Sağlık sahasında da on beş yıl bir özel hastanenin işletmeciliğini yaptım, yönetim kurulu başkanlığını yaptım; sahayı biliyorum. ve öncesini biliyorum, bizden önceki hali biliyorum. Ak kadroların iktidar bulmasından önceki sağlık sahasında yaşanan nakıs hali, noksan hali çok bire bir yaşamış isimlerden birisiyim. Dolayısıyla, muhalefet elbette muhalif söylem geliştirecek ama bir ehli vicdan hali de ortaya koymak lazım. Eskiyle kıyas götürmeyecek kadar çok zirve bir haldeyiz. Hiç değilse, böyle biraz yarım ağız da olsa hakkı teslim etmenizi hususen beklerdim ben. Bütün bütün sanki sağlık sahası bitmiş. Oysa, elhamdülillah biz bu sahada dünyada zirveleri bulmuş bir iktidarız.'kaydını düştü.
AYDEMİR: ESKİ HALİ UNUTMAYACAĞIZ'
Ak Parti öncesinde hiçbir düzeni olmayan, hastaların ve yakınlarının mağdur edildiği bir sağlık sistemi olduğunu hatırlatan Milletvekili aydemir şunları kaydetti: 'Bizden önceki hali biz biliyoruz. O senetlerle hastaların dışarı salındığını. Az sayıda sağlık personeli, doktoru, hemşiresi, sağlıkçısıyla imkansızın başarılmaya çalışıldığı, sınırlandığı, sınırların zorlandığı, hizmetin bu halde verildiği zamanları biliyoruz. Bu nakısayı, bu noksanı buraya koymak durumundayım. Hali tarif etmek için mefhumu muhalifinden birtakım hakikatleri dillendireceğiz, eskiyi unutmayacağız. Buna tahammül edecek herkes. Yaptığımız şeyleri insanlar dinleyecekler. On altı yılda neler yapmışı, öncesi neydi? Bunu söylüyorum ben. Çilenin, sıkıntının hayatın bir parçası olduğu, artık böyle kanıksanmış hale geldiği zamanları biliyoruz biz. Şifa bekleyen hastalardan ameliyat için bıçak parası alındığı dönemleri biliyoruz, bire bir yaşamışız. Yoksul, dar gelirli insanlarımızın hastane kapılarından özel muayenehanelere yönlendirildiği zamanları biliyoruz. '
GEÇMİŞTE İÇ ZIÇLATAN BİR TABLO VARDI
AK Parti iktidarı öncesinde sağlık sektörünün iç sızlatan bir tablo sergilediğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Şimdi arkadaşlar, bir hastanın ameliyat olabilmek için günlerce bekleyip sonra araya torpiller koyduğu dönemler bir vaka değil mi, bir hakikat değil mi? Bunu kayda geçeceğiz. Bunların hepsini biz söylemiyoruz, bunları işitmedik de; bizatihi gördük, yaşadık bunları. "Hayatın pratisyeniyim." dedim ya, onun için buraya koyuyorum. Ameliyat için bıçak parasının kalkacağı, hekimlerimizin özel yerine kamuda ve devlet adına şefkat ve sağlık sunacakları günler
sadece dualarda geçiyordu. "Ya Rabbi, sen bize bugünleri göster" diyorduk biz, böyle niyazlarımız vardı. Elhamdülillah, dualarımız kabul gördü, Cenab-ı Hakk'ın inayeti yetişti. 'dedi.
BUGÜN ERİŞTİĞİMİZ ZİRVEYİ, HAYAL BİLE EDEMEZDİK
2002 öncesini 'Şehir hastaneleri, yaşlılara yerinde sağlık hizmetleri, ambulans, helikopterler, sağlıkta fırsat eşitliğini hayata geçiren bir devlet; bunların hepsi ütopyaydı. Hasta da çaresizdi, hastaneler de öyleydi. Hekimler de, şifa bekleyenler de işin doğrusu çaresizdi.' İfadeleriyle tarif eden Milletvekili Aydemir, '1970'lerden 2002'lere uzanan dilimde kamu sağlık hastanelerinin sadece adı vardı, bir de hastane ve sağlık ocakları tabelaları vardı. Sağlam girip sakat çıkılan hastaneler, bunlar birer vakaydı. Parası olmayanların hastanelerde rehin kaldığı, senet imzalatılarak taburcu edildiği yılları hatırlayalım. Sağlık alanı imtiyazlı, varlıklı insanların yararlanabildiği ayrıcalıklı bir sektördü. Sayın Cumhurbaşkanımız hatırlatıyordu ya, yaşı özellikle şöyle 40'ın üzerinde olanlar eski Türkiye'yi, o
dönemin hastanelerini, kıt imkanlarını çok iyi bilirler. Hastane bulsanız doktor bulamazdınız, doktor bulsanız cihaz bulamazdınız. Bir yıl sonraya röntgen randevusu verilirdi. İlaç bulamazdınız, ilaç alamazdınız. Doktor 5 ilaç yazar, 2'si var, 3'ü yoktu, muadil arardınız. İlaç bulsanız bu defa para bulamazdınız. Hasılı, bırakın tedavi olmayı, sağlam girenin hasta çıktığı bir sağlık düzeni
vardı. Öyle değil miydi Allah aşkına ya? Bu böyleydi ya. 2002'ye kadar parası ve sigortası olmayanlar için sağlığa erişim adeta bir hayal ve ütopya değil miydi? Böyleydi. Biz hala o acıları, hala o çaresizlikleri yüreğimizde yaşatıyoruz. O günleri hiç yadımızdan çıkarmadık, çıkarmayacağız; unutmadık, unutturmayacağız da, ısrarla söyleyeceğiz bunu.'diye konuştu.
ÜNÜVAR'A ÖVGÜ
Milletvekili Aydemir, 'Biz tekamüle inanan bir anlayışı ifade ediyoruz. Biz göğsümüzü gere gere sağlık alanında da gerçekleştirdiğimiz yatırım ve reformları anlatıyoruz.'sözleriyle konuşmasını sürdüren Milletvekili Aydemir, Sağlık Bakanlığı eski müsteşarı, Adana Milletvekili Necdet Ünivar'ın da bu alanda üstün hizmetler verdiğini belirterek, 'Sağlıkta dönüşümün, değişimin mimarlarından birisidir benim kardeşim, Erzurum'u ifade eden de bir isimdir Adana Milletvekilimiz. Kendisi buraya geldi sağ olsun. Onun varlığı bile, duruşu bile yeter. Tabii, onu şimdi Eyüp Gümüş Bey temsil ediyor. Aynen bu kadro Allah'ın izniyle onun bıraktığı yerden devam ediyor hizmetlere, devam da edecek.'dedi. - ERZURUM