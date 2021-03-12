Aydemir: 'Narman Milli Tefekkür adresi'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM çalışmaları kapsamında Narman ilçesi AK Parti heyetini ağırladı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu'nu ziyaret ederek ekonomik gündem kaydında görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM çalışmaları kapsamında Narman ilçesi AK Parti heyetini ağırladı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu'nu ziyaret ederek ekonomik gündem kaydında görüş alışverişinde bulundu. Erzurum'u başkent gündemine taşıyan Protokol dergisi yöneticileriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Erzurum'daki sosyal ve ekonomik pozitif süreç hakkında tespitlerini paylaştı.

Aydemir: 'Narman milli tefekkür adresi'

TBMM'de Erzurum trafiği hız kesmedi. Narman ilçesi AK Parti Kurucu İlçe Başkanı Ender Öz, önceki dönem İlçe Başkanı Zafer Ruşen ve İlçe Başkan Yardımcısı Mahmut Karaavcı'yla biraraya gelen Milletvekili Aydemir, ilçeye yönelik yatırım çalışmaları hakkında bilgi verdi. AK Parti Narman heyetiyle Mehmet Akif Ersoy sergisini gezen Milletvekili Aydemir, gerçekleştirdiği istişari görüşme sonrasında, 'Narman beşeri değerleriyle de Erzurum düşünce tarihinde marka ilçemizdir. Narman bir tefekkür durağı, milli ve manevi hassasiyetleriyle Erzurumluluk duruşunun ifadesidir. ' değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum Tanıtımı

Milletvekili Aydemir'in TBMM mesaisinde Erzurum'un medyadaki tanıtımı da vardı. Erzurum'u ayın kapak konusu olarak sunan Protokol Dergisi yöneticileriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ildeki yatırımlar hakkında bilgi verdi. Erzurum'u manşet yaparak hediye eden Protokol Dergisinin sahibi Barış Yazıcı ve Dergi yöneticilerine teşekkür eden Milletvekili Aydemir, Erzurum'u gündeme taşıyan herkese minnettar olduklarını belirtti.

Yavilioğlu'nu Ziyaret

TBMM'deki Erzurum mesaisinin bir diğer adresi de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu'nun çalışma ofisi oldu. Erzurum heyetiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Cengiz Yavilioğlu'na hayırlı olsun dileklerini sunan heyet 2021 yılı yatırım programı hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarete AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti eski Grup Müdür Yardımcısı Mustafa Özkan da eşlik etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyet daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'i ziyaret etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı