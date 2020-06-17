Aydemir: 'Milli yürüyüşte doruk adımlar attık'
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Aydemir: 'Milli yürüyüşte doruk adımlar attık'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli yürüyüşte doruk adımlar attık. 30 Ağustos bunlardan biri. O gün, Milli Elektrikli Tren milletle buluşacak inşallah. Zaferlere doymuyoruz şükür.

Aydemir: 'Milli yürüyüşte doruk adımlar attık'
17.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:22

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli yürüyüşte doruk adımlar attık. 30 Ağustos bunlardan biri. O gün, Milli Elektrikli Tren milletle buluşacak inşallah. Zaferlere doymuyoruz şükür. ' dedi.

Meriç ve Taşer'i Anma

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Genel Kurulunda söz alarak AK Parti'nin eser üretme siyasetini paylaştı. Eser üretme siyasetinin milli ve yerli tema ve temeli üzerinde bina edildiğine vurgu yapan Milletvekili Aydemir, Haziran ayında darı bekaya yönelen Mütefekkir Cemil Meriç ve Dündar Taşer'i rahmet niyazıyla andı.

Aydemir Sosyal Medya üzerinden yaptığı paylaşımında da Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Erzurum Tıp Fakültesi kurulmasından dolayı Erzurum halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduğunu kaydetti.

Eser üretme siyaseti

TBBM Genel Kurulundaki konuşmasında AK Partinin eser üretme felsefesi üzerinde duran Milletvekili Aydemir, 'Eser üretme felsefemizin formülünü veriyorum: Söylenme, yap. Biz öyle yaptık. Kimileri milli kavramını duyduğunda kırmızı görmüş boğaya dönse de biz inatla, ısrarla milli kıvam üzere kıyam ettik.' diye konuştu.

Milli ve yerli anlayış

Milli ve yerli üretim anlayışı içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli yürüyüşte doruk adımlar atıldığına işaret eden Milletvekili Aydemir, Türkiye'de bir ilkin yaşanacağına telmihle Milli Tren üretimine dikkat çekti.

Milli yürüyüş

Milletvekili Aydemir, ' İşte buna son örnek: Milli Elektrikli Tren. On sekiz yıllık iktidar serencamımız, her alanda olduğu gibi demir yolu sahasında da destanlar yazdırdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli yürüyüşte doruk adımlar attık. Biz aynı zamanda değerli vakitlere özel önem atfedenleriz; 30 Ağustos bunlardan biri. O gün, Milli Elektrikli Tren milletle buluşacak inşallah. Zaferlere doymuyoruz şükür, zira uzun yıllar acılara katlandık. Milli mütefekkir Cemil Meriç diyor ya: "Zafer, acıya katlananlarındır." Bu vesileyle onu ve büyük vatanperver Dündar Taşer'i irtihal yıl dönümlerinde rahmetle, minnetle yad ediyorum. ' dedi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Erzurum Tıp Fakültesi Teşekkürü

Milletvekili Aydemir Sosyal Medya üzerinden yaptığı paylaşımında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi' ile 'Erzurum Tıp Fakültesi' kurulması kararına Erzurumlular adına müteşekkir olduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Hayırlı Olsun

Aydemir paylaşımında 'Atatürk Üniversitemiz bünyesinde kurulan "Uygulamalı Bilimler Fakültesi" Erzurum'a hayırlı olsun. Bünyesinde çok sayıda bölüm barındıracak Fakültenin kurulma kararından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, "Tıp Fakültesi" kurma kararıyla Erzurum'da 3. Devlet Üniversitemiz oldu.. Bu karar "Sağlık Kenti" ünvanımızı taçlandırmıştır. Dadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükran duyuyorlar. Hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerine yer verdi.' - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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