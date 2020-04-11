Aydemir: 'Merhum Songün örnek bir spor adamıydı'
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Erzurumspor Kulübü, Milletvekili, Erzurum, Güncel

Aydemir: 'Merhum Songün örnek bir spor adamıydı'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Hakka yürüyen Erzurumspor'un eski futbolcularından Yalçın Songün'ün Erzurumspor'a ve Erzurum spor camiasına önemli katkılar sunan örnek bir spor adamı olduğunu belirterek, 'Allah'ın rahmeti üzerine olsun' niyazını paylaştı.

11.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:15
Aydemir: 'Merhum Songün örnek bir spor adamıydı'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Hakka yürüyen Erzurumspor'un eski futbolcularından Yalçın Songün'ün Erzurumspor'a ve Erzurum spor camiasına önemli katkılar sunan örnek bir spor adamı olduğunu belirterek, 'Allah'ın rahmeti üzerine olsun' niyazını paylaştı.

Erzurumspor'un efsane futbolcularından Yalçın Songün'ün vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Milletvekili Aydemir, 'Yalçın Songün ağabeyimiz Erzurum'da birçok gencin örnek aldığı, sporu sevdiren, sporcuya saygı duyduran güzel bir simaydı. Rahmete göçtü; mekanı cennet makamı ali olsun. Ailesine, Erzurumspor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. ' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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