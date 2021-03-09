Aydemir: 'İmamoğlu ittifakı aşikar etti'
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Aydemir: 'İmamoğlu ittifakı aşikar etti'

09.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:25
Aydemir: 'İmamoğlu ittifakı aşikar etti'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadına şiddeti, kadına şiddetle iştigal edenleri telin ettiğini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadına şiddeti, kadına şiddetle iştigal edenleri telin ettiğini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla kutlayan Milletvekili Aydemir, "Madem ki, mahlukat sevgi hamuruyla yoğrulmuş, o halde, sevginin menbaı, kaynağı olan kadın yoksa, kainat yoktur" kaydını düştü.

Ak Parti'de Bayrak Değişimi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına aday gösterilen Ayşe Keşir'e başarılar dileyen Milletvekili Aydemir, "Kadın Kolları Genel Başkanı olarak ciddi, örnek gayretler koyacak. Ondan önce aynı vazifeyi yapan Selva Çam Hanımefendi, o da önemli hizmetler yaptı. Ona da müteşekkiriz. Yaptığı hizmetler eşsizdi." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir İmamoğlu'nun Paylaşımını Değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı Twitter paylaşımına ilişkin değerlendirmesi sorulan Milletvekili Aydemir, "İmamoğlu milletten gizlenmeye çalışılan CHP-HDP-İP ittifakını aşikar etmiştir" tespitiyle cevap verdi

'İmamoğlu hakikatin üstünü açıyor'

Milletvekili Aydemir, "Ekrem İmamoğlu aslında bir hakikatin üstünü açıyor. Birileri olanı saklamaya çalışırken Ekrem İmamoğlu, orta yerdeki bir ittifakı aşikar ediyor. Pervin Buldan ve Meral Akşener ile ilgili yaptığı paylaşım bunu içermektedir." dedi

Aydemir Soruları Cevaplandırdı

Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı şeyin doğru olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "'Kapalı kalsın, üstü kapalı yürüyelim, insanları aldatalım' anlayışından uzak durmaya çalışan bir tarzdır. Ekrem İmamoğlu, bu paylaşımla, bu kutlamayla şunu yaptı, CHP, HDP ve İYİ Parti müttefiktir, müşterek hareket ediyordur anlamını aşikar etti." ifadesini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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