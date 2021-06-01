Aydemir: 'Huzur iklimine katkı sunmaya çalışıyoruz'

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Dünyanın yaşadığı ekonomik sıkıntılara karşın Türkiye'de milletin huzuruna katkı sunacak yatırımların kesintisiz biçimde devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hafta sonu açılışları yapılan Taksim Camisi ve Çamlıca Kulesi'ni...

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Dünyanın yaşadığı ekonomik sıkıntılara karşın Türkiye'de milletin huzuruna katkı sunacak yatırımların kesintisiz biçimde devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hafta sonu açılışları yapılan Taksim Camisi ve Çamlıca Kulesi'ni örnek verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ufuk ve liderliğinde hayata geçirilen yatırım ve gerçekleştirilen reformların yüzyıllar sonra da minnet ve şükranla dile getirileceğini, millet hafızası ve ülke tarihinde önsöz oluşturacağını belirten Milletvekili Aydemir, Taksim Camisi'nin çok uzun yıllardan beri milletin beklentisi olduğunu söyledi.

Aydemir Basın Toplantısı Düzenledi

AK Parti Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, "Muhalefetten ülkemizin geleceğine dönük bir tane proje dillendiren var mı?" sorusuyla başladı. Ekonomideki bütün sıkıntılara rağmen yatırım ve üretim yapıldığını dile getiren Aydemir, "Huzur iklimine katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Taksim Camisi

İstanbul'un yeni sembollerinden Taksim'e yapılan caminin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, "Taksim Cami çok uzun yıllar sari milletin beklentisiydi. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Yürek koyarsanız, Cenabı Hak nasip ediyor. Başka türlü olmuyor." diye konuştu.

Muhalefete Tepki

Muhalefetin FETÖ taklitlerini devam ettireceğini belirten Milletvekili Aydemir, "Siyaset, mafya, bir kısım medya el ele vermişler. 2013'te başlattıkları o serüveni biliyoruz, ekonomik yönelmeyi biliyoruz, 2016'daki terörize yaklaşımı, ihtilal girişimini biliyoruz. Dışarıda bir ayak, bir payanda bulmuşlar, oradan mafyatik isimleri konuşturarak, burada siyasete ayak oluşturuyorlar. Medya da bunu köpürtmeye çalışıyor. Hafta sonu Erzurum'daydım. Vatandaşlarımızın hiçbirinden 'Bu anlatılanlar doğru mudur?' diye bir sual bile gelmedi. İnsanlarımız bize ufuk çiziyor, yapılanların FETÖ taktiği olduğunu söylüyor. Her gün muhalefet, bu halden dolayı eriyor." değerlendirmesinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı