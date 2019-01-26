Aydemir: 'Hayırlı Olsun'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Cumhur İttifakı gönül ittifakıdır. Büyük Türkiye yolunda tarihi bir adımdır. 'Ben' değil 'Biz' anlayışının siyasette ifadesidir. Milli birlik, ebedi dirlik ufkunda, Büyük Türkiye seferidir. Yol arkadaşlarımızı kutluyor, seçimlerin hayırlı olması niyazıyla tüm aday arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.'dedi.

ERZURUM BİR VEFA ADRESİDİR

Milletvekili Aydemir, 'Biz Erzurum'u çok sevdik' diyen Cumhurbaşkanımız bu mübarek şehrin manasına ruhlarını teslim etmiş dadaşlara olan itimadını bir kez daha izhar etmiş, Erzurum'un milli ve manevi değerler odağında bir sadakat ve vefa adresi olduğunu vurgulamıştır. Dadaşların bu yüksek dirayet ve hassasiyetlerini 31 Martta bir kez daha ortaya koyacaklarına imanımız tamdır.'kaydını düştü.

2023 YOLUNDA GÖNÜL SEFERBERLİĞİ

Erzurum'da Belediye Başkanlık görevinde bulunmuş tüm yol arkadaşlarının, yönettikleri alanlarda Ak Belediyeciliğin töre, disiplin ve vizyonunu yatırım ve atılımlarla ortaya koyduğu, her başkanın bir başarı öyküsü yazdığının altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Belediye başkan adaylarımız, inşallah seçildiklerinde, yine bir gönül seferberliği içinde ve Cumhur ittifakı ruhuyla bu başarılı süreci devam ettireceklerdir.'dedi.

SEKMEN VE AK BELEDİYECİLİK

Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Sekmen'in son 5 yılda Erzurum'u tarihi görkemi içinde modern bir vizyonla tarif eden eserlere imza attığı, Sekmen'in önderliğinde Erzurum ilçelerinin de birer kentsel dönüşüm ve AK Belediyecilik manasında birer marka haline geldiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Belediyecilikte ortaya konan bu yatırım ve hizmet kararlılığıyla Erzurum, 2023'de de, lider illeri arasındaki konumunu güçlendirecektir.' yorumunu yaptı.

BAŞKANLARIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ

Aydemir, 'Aşkale'den Aziziye'ye, Tortum'dan Horasan'a, Narman'dan Yakutiye'ye, Erzurum'un tüm mana adresleri, AK Belediyecilik formunda, sosyal ve ekonomik bağlamda birer yatırım alanına dönüşmüş, başkanlarımız gönül ve dimağlarını yönettikleri ilçelere adayarak, AK Davanın yerel yönetimdeki vurgularını eserlerle ortaya koymuşlardır. Tüm başkanlarımıza müteşekkiriz.'dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA