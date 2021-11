Aydemir: 'Hak teslimi bir erdemdir'

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi kuruluş sürecini anlatıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, rahmetli Menderes, Rıfkı Salim Burçak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Başörtüsü zulmünün vardığı noktayı ifade için Erzurum'da bir yaşanmışlığa vurgu yapan Milletvekili Aydemir, AK Parti dönemiyle birlikte bu zulme son verildiği ve berhava edildiğini hatırlattı. Aydemir, önceki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yönelik bir paragraf açarak, Erzurum'da eğitim ve öğretime başlayan Tarım ve Hayvancılık lisesi için minnettarlıklarının altını çizdi.

Aydemir Milli Eğitim Bütçesinde konuştu

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Komisyondaki sunumunda Atatürk üniversitesi ve Erzurum Teknik üniversitesi kuruluş sürecine atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, her iki üniversitenin de Erzurum ve bölge için özel bir manayı ifade ettiği, yüksek öğretimde ufuk kuruluşlar olduğunu belirtti.

Aydemir'den öğretmenlere vefa

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerindeki sunumuna öğretmenlere saygı vurgusuyla başlayan Milletvekili Aydemir, 'Bize yol haritası oluşturan çok kıymetli öğretmenlerimize saygı sunuyor. Rahmete uğurladıklarımıza da Cenabı Haktan mağfiret diliyorum, rahmet diliyorum. Bu vesileyle bir kayıt düşüyorum ki, şu yüksek mehabbet ifade eden yerde 1937yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir konuşması var. O konuşmada Erzurum için hususen hiç unutulmayacak, her dadaşın yüreğine nakşedilmiş bir ifade Atatürk Üniversitesinin kurulmasını sağlamıştır. Rahmetli Adnan Menderes'e, o dönemin Milli Eğitim Bakanı Rıfkı Salim Burçak'a minnetlerimi ifade ediyorum, öylesine özel bir yüksek öğretim kurumunu Erzurum'a kazandırdı, ülkemize kazandırdı, şimdi 'üniversite kuran üniversite' diye tarif görüyor. ' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ETÜ teşekkürü

Erzurum'da Teknik nitelikte 2'inci üniversite kuruluş ve eğitime açılışıyla ilgili kayıtlar düşen Milletvekili Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız ki, 2'inci üniversiteyi, 2inci bir devlet üniversitesini Erzurum'da açtı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ni. Orada da çok ciddi bir eğitim veriliyor. 6 fakültemiz var, mezunlarımızı verdik, nitelik ifade ediyor hakikaten. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza yüreğimizi açarak teşekkür ediyoruz. ' diye konuştu.

Aydemir, milli kavramına dikkat çekti

Sunumuna Milli kelimesinin karşıladığı manayı paylaşarak devam eden Milletvekili Aydemir, 'Milli Eğitim. Bir defa 'Milli' kavramı bizi ifade ediyor, Ak kadroları ifade ediyor, Cumhur ittifakını ifade ediyor. Çünkü biz milli ve yerli anlayışı hayata yansıtan siyasi kadrolarız ve bunu her vesile ile söylüyoruz. Bakın, her şey eğitimle olmuyor, her şey diplomayla olmuyor; irfan ilmin önüne geçiyor çoğu zaman, irfan ehli olmak lazım; bu o kadar önemli ki. ' diye konuştu.

'Koyma akıl akıl olmaz'

Eğitimde nitelik ve nicelik yaklaşımını kaydederek, niteliğin önemine değinen Milletvekili Aydemir, 'Bizim Erzurum'da bir kayıt var, derler ki, 'Koyma akıl akıl olmaz' Bizim yapmamız gereken eğitim sisteminde düzgün bir zemin oluşturmak, tenkitleri izale etmek. Ben burada muhalefetten konuşup eğitime dönük tenkit getiren, geliştiren arkadaşların da birçoğunun söylediklerine katıldım. Tabii ki biz de iktidar olarak, AK Parti olarak yirmi yıldır şunun gayretindeyiz; daha mütekamil bir hal oluşturabilmek. Dolayısıyla muhalefetten gelen tenkitlere de böyle baktık. ' dedi.

'Biz ancak olduğumuz ile bakarız ve ne isek onu görürüz'

Milletvekili Aydemir, 'Abdullatif Şener Bey'in hususen düştüğü bir notu vardı: 'Teorik eğitimle, bugünkü halle coğrafya bilgisi nakşetmeye çalıştığınız öğrencinin önüne bir harita koyduğunuzda, öğrenci küreyi çevirdiğinde çok daha bilgi sahibi olabiliyor. ' dedi. Bu hakikaten çok önemli bir kayıttı. Böyle yönelmek lazım diye, ben de şahsen öyle düşünüyorum ve katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Ancak şunu biliyoruz biz: reseptörlerin açık olması lazım ki gelen bilgi girsin içeri. Aksi halde siz ne söylerseniz söyleyin mümkün olmuyor bu. Dolayısıyla feylesoflara dönüyoruz, onların kayıtlarıyla yaklaşıyoruz ve diyoruz ki: 'Biz ancak olduğumuz ile bakarız ve ne isek onu görürüz. Çok önemlidir bu hakikaten yanı bir hırsız azizle karşılaştığında dahi onun gözü cebindedir karşısındakinin. Öyleyse böyle bakmak lazım, ben buradaki heyeti tenzih ediyorum, bu kayıtla ilgili. Bütün bir genele şamil olacak tespittir bu. Eğitimde niteliği ortaya koyacağız, varsa nasibi olan alacaktır, bizim yapmamız gereken de budur. ' vurgusunu yaptı.

Atatürk üniversitesinin uluslararası başarısı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Atatürk üniversitesinin uluslararası başarılarına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 'Bakın geldiğimiz noktada arkadaşlarımızın birçoğu söyledi, ciddi mesafeler aldık. Bütün noksanlara rağmen hakikaten çok ciddi mesafeler aldık, özellikle Yüksek Öğretimde önemli kazanımlarımız oldu. Bunlara bir kayıt, bir not, bir işaret olsun diye söylüyorum. Atatürk Üniversitesinin eğitim kalitesi çok yüksek. Bunu hususen ortaya koyduğumuz son yıllardaki, değerle, değerlendirmelerle de önümüze getiriyor. Mesela Amerika'da son günlerde düzenlenen bir yarışma olmuştu, roket yarışması. Burada Atatürk Üniversitesi öğrencileri finale kaldılar, bu bir uluslararası başarının adıdır. Bunu buradan not düşmek, bunu tarihe kayıt olarak geçmek lazım ve buna katkı sunan kim varsa, emeği olan kim varsa onlara teşekkür etmek lazım. ' dedi.

Aydemir: 'Hakkı teslim erdemdir, yüksekliktir'

Milletvekili Aydemir, 'Bugün, Memleket Partisinden bir arkadaşımız konuştu, kendisine teşekkür ediyorum. Niye? Başlarken Bakan Beye öncesinde yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve başarılı olmasını temenni etti. Bu bir erdemdir, bu bir yüksekliktir. Bu yüksekliği bütün bütün zemine koyalım diye gayret sarf ediyoruz. Öyle olursa kazanım olur, öyle olursa bütün bir ülke sathına hepimizin bir değer yüklemesi olur. Aksi halde ne oluyor? Bütün bütün siyaha odaklanmak, zifiri karanlığa odaklanmak, yapılanları görmemek. Bizim söylediğimiz bu; tenkit elbette ki olacak, tenkitsiz nereye varabiliriz ki? Zaten öyle olmazsa biz de mesafe alamayız, bugüne kadar hep böyle oldu.' Diye konuştu.

Başörtüsü zulmü ve ak dönem

AK Parti iktidarlarıyla birlikte başörtüsü zulmünün kaldırıldığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Bakın bugün 1988 yılında yaşanmış bir hadise var, bugüne isabet etmiş Atatürk Üniversitesiyle ilgili yine. Başörtülü kardeşlerimiz üniversiteye alınmadıkları için, ölüm orucu başlatmışlar. Şimdi bunu izale etmişiz AK Parti olarak, bütünüyle Türkiye'nin gündeminden çıkarmışız. Buna minnet duymak, buna teşekkür etmek varken, ya da buna teşekkür edip sonra tenkitleri getirmek varken 'bütünüyle hiçbir şey yapılmadı' dediğinizde incitici bir tavır çıkıyor ortaya. ' dedi.

Aydemir dadaşların teşekkürünü gündeme getirdi

Aziziye Tarım ve Hayvancılık Lisesinin eğitim ve öğretime başlamasından dolayı Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk'a Erzurum adına teşekkürlerini kayda geçen Milletvekili Aydemir, 'Geçtiğimiz yıl Sayın Ziya Selçuk Bey buradaydı, ciddi gayretleri oldu, ekibinin gayretleri oldu. Ben Erzurum özeli için söyleyeceğim: Tarım ve Hayvancılık Lisesi açtı Ziya Selçuk Bakanımız. Teşekkür edeceğiz, Erzurum'dan yönelen şükran duyguları var, ifade edeceğiz. Bundan murad ettiğimiz şey şudur; Muhalefet milletvekilleri de yapılana dönük bu neviden bir dil kullandığı zaman zaten orta yerde sulh iklimi, barış iklimi oluyor. Yoksa onun dışındaki tenkitlere kim ne diyebilir? Söyledik işte, Abdüllatif Beyin söylediği ne kadar doğruydu, katılıyorum. Eğitimin kalitesine dönük düşülen her nota katılıyorum, daha yükselmesi lazım, daha iyi olması lazım, ama iyi olana da bir teşekkür, hepsi, istediğimiz bu. Bütçemiz de hayır, uğur getirsin inşallah. ' diye konuştu. - ERZURUM

