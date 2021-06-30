Aydemir: 'Gençleri istismar eden siyasetçileri kınıyoruz'
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Aydemir: 'Gençleri istismar eden siyasetçileri kınıyoruz'

Aydemir: 'Gençleri istismar eden siyasetçileri kınıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Katarlı gençlerin sınavsız tıp okuyacağı iddiasına ilişkin, "Bu haberi sütunlarına yansıtan yayın organlarını kınıyoruz.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Katarlı gençlerin sınavsız tıp okuyacağı iddiasına ilişkin, "Bu haberi sütunlarına yansıtan yayın organlarını kınıyoruz. Onlar pişmanlıklarını ifade ediyor, özür diliyor, 'Biz hata yapmışız, böyle bir haber yoktur.' diyor, buna rağmen ısrarlı bir şekilde Kılıçdaroğlu sosyal medyadaki paylaşımına devam ediyor." dedi.

Aydemir TBMM'de Basın Toplantısı Düzenledi

AK Parti Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu gerçekleşen 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde bazı haber sitelerinde "Katarlı gençlerin sınavsız tıp okuyacağı" iddiasının yer aldığını anımsattı.

'İftirayla çocukların zihinlerini allak bullak etti'

Söz konusu iddia üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweet attığını dile getiren Milletvekili Aydemir, "Gençleri istismar eden, girdikleri sınav öncesinde huzursuz kılan siyasetçileri kınıyor, lanetliyoruz. Ana muhalefet partisinin genel başkanı, yaşına başına bakmadan, siyasi tecrübesine aldırmadan, çok sevimsiz, siyaseti aşağılara alan bir iftirayla çocukların zihinlerini allak bullak etti." diye konuştu.

Sınav zamanı kapağı açılmamış yalanların orta yere konulduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, bu iddiadan dolayı birçok gencin, sınavda çok rahat cevap verebilecekleri sorulara dahi cevap veremediklerini söylediğini aktardı.

'Gençlerin zihnini iğfal ediyorlar'

Haberi okuyan gençlerin, "Ben bu kadar gayret sarf ederken niye bir başkası gelip de bu fakültelere sınavsız girsin." diye düşüneceğini söyleyen Milletvekili Aydemir, "Kılıçdaroğlu onu bildiği için bunu yapıyor. Gençlerin zihnini iğfal ediyor, o gençleri aslında sokağa yönlendiriyor. O gençlerin kafasına böyle bir yaklaşım koyuyor ki devlete karşı itaat eden değil isyan eden olun demek istiyor. Böyle şey olur mu? Bu haberi sütunlarına yansıtan yayın organlarını da kınıyoruz. Onlar pişmanlıklarını ifade ediyor, özür diliyor, 'Biz hata yapmışız, böyle bir haber yoktur.' diyor, buna rağmen ısrarlı bir şekilde Kılıçdaroğlu sosyal medyadaki paylaşımına devam ediyor." şeklinde konuştu.

'Tam bir rezalet'

Her siyasetçinin konuştuğuna, attığı tweete, attığı adıma dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, "Sırf iktidarı ele geçirebilmek için siyasi zeminde, sözüm ona anlık bir başarı elde edebilmek için, bu neviden geleceğimize dönük suikast niteliği taşıyacak ifadeleri neden kullanırsınız? Bu nasıl bir genel başkanlıktır, bu nasıl bir ana muhalefet partisinin genel başkanlığıdır. Tam bir rezil haldir." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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