Aydemir Erzurumspor Beşiktaş maçını gündeme taşıdı
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Aydemir Erzurumspor Beşiktaş maçını gündeme taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydemir Erzurumspor Beşiktaş maçını gündeme taşıdı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında hafta sonu oynanan Beşiktaş maçında hakem hatalarına dikkat çekerek, elle atılan golü gündeme getirdi, Erzurumspor'a haksızlık yapıldığını belirtti.

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında hafta sonu oynanan Beşiktaş maçında hakem hatalarına dikkat çekerek, elle atılan golü gündeme getirdi, Erzurumspor'a haksızlık yapıldığını belirtti.

Milletvekili Aydemir, 'Hakem sen bu neviden fahiş hatalar yaparsan vicdanları sızlatırsın. Erzurumspor küme düştüğü zaman hakkıyla mı düşmüş olacak? Vallahi de hakkıyla değil, billahi de hakkıyla değil. Yazık günah.' sözleriyle tepkisini dillendirdi.

'Adam eliyle topu alıp gol attı'

'Futbol maçları sonrasındaki yorumlara dikkat edin, müsabakadan ziyade hakem hataları konuşuluyor. Buna son örnek, elle alınan top sonrası Erzurumspor'un yediği goldü. ' diyen Milletvekili Aydemir, ' Çok açık biçimde elle topu alıyor gol atıyor böyle bir şey olur mu yazık değil mi Erzurumspor'a, Erzurum'a? Oysa hakemler maçlara kalite katmalı, adalet dağıtmalı. Hakem böyle fahiş hatası Kardeşliğe halel getirecek, kardeşliği sıkıntıya sokacak uygulamalardır. ' dedi.

Hakem hataları..

Milletvekili Aydemir, 'Her maçtan sonra maçla ilgili yorum yapılmaz oldu, müsabakayı konuşmuyoruz, hakemleri konuşuyoruz. Hakem hatalarını konuşuyoruz. Televizyonlara bakıyoruz bütün yorumcular, futbol otoriteleri hakemlerle ilgili yorum yapıyorlar. Ne taktik, ne zemin ne de oyun kalitesi konuşulmuyor. Konuşulan hakem hataları, hakem hataları.' vurgusunda bulundu.

Yazık Günah Değil mi bu Erzurumspor Taraftarlarına

Erzurumspor - Beşiktaş maçında Erzurumspor aleyhine verilen kararlara değinen Milletvekili Aydemir, 'Önceki gün Erzurumspor Beşiktaş'la karşılaştı. Beşiktaş elbette ki çok güçlü bir takım. Ama çok açık bir biçimde futbolcu elle topu alıyor gidip gol atıyor. ve hakem bu golü veriyor. Öyle bir şey olur mu? Yazık günah değil mi bize? Yazık günah değil mi bu Erzurumspor'a. Yazık günah değil mi bu Erzurumspor taraftarlarına?' dedi.

'Böyle hakemlik olur mu?

Milletvekili Aydemir, 'Hangi takıma yapılırsa yapılsın yazık günah değil mi? Böyle hakemlik olur mu? Bu pespayelik, rezillik. Çok açık. Kaç defa buradan söyledik. Oysa olması gereken nedir, hakemler o müsabakalara kalite katmalıdır. Futbolu daha nitelikli hale getirmelidirler. Futbolcuların barış içinde mücadele etmelerini temin etmelidirler. Hakemlik budur, adı üstünde. ' kaydını düştü.

'Vallahi de hakkıyla değil, billahi de hakkıyla değil'

Milletvekili Aydemir, toplantısının son bölümünde, 'Hakem sen bu neviden fahiş hatalar yaparsan vicdanları sızlatırsın. Erzurumspor küme düştüğü zaman hakkıyla mı düşmüş olacak? Vallahi de hakkıyla değil, billahi de hakkıyla değil. Yazık günah. İşte Pazar günü oynanan maç. Adam eliyle, görüntüde çok açık eliyle topu alıp götürüp gol atıyor. Bu olmaz. Buna isyan ediyoruz. Bir daha kınıyoruz bunları. ' dedi. - ERZURUM

Aydemir Erzurumspor Beşiktaş maçını gündeme taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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