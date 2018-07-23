Aydemir: 'Erzurum Milli İradenin İlham Kaynağı'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Milli irade üstünde hiç bir gücün olmadığı, onun ufkunu karartmak, yolunu kesmek isteyenlerin her daim zelil olacağını kaydederek, 'Yüce Milletimizin tarihini onun muazzez iradesi, mübarek azmi belirler. Bunun en bariz ifadesi 15 Temmuz'da destansı bir dirilişle yeniden kaydedilmiş, küresel idrak bu gerçeği bir kez daha bellemiştir.' dedi.

MİLLİ İRADE DURUŞU

23 Temmuz 1919'da Erzurum'da gerçekleştirilen Kongrenin, muhteşem bir sürecin önünü kesmek; tarihe yön veren adalet, fazilet ve haysiyet ruhunu yok etmek isteyen 'yedi düvele' karşı, Milli iradenin ortak duruş ve kararlılığını ifade ettiğini belirten Aydemir, '23 Temmuz manda ve himayeye karşı bir milli irade başkaldırısı, Tarihini kendi yazan bir milletin değerlerine sahip çıkışı, mukaddesleri uğruna cihana karşı duruşudur.' tasvirini yaptı.

ERZURUM KONGRESİNİN MANASI

Erzurum Kongresiyle kaydedilen mesajın temasını birlik ve beraberlik ruhu, kardeşlik kararlılığı, milli ve manevi mukaddesler için nefsi adama azminin oluşturduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, '23 Temmuz Erzurum Kongresi Aziz Milletimizin iradesi odağında kendini tarifi, Çanakkale ruhuna sahip çıkmasıdır' dedi.

ERZURUM, MİLLİ İRADENİN İLHAM KAYNAĞI

Kongrenin bünyesi, rükunu, şartları ve mahalli itibariyle iyi okunması gerektiğine işaret eden Aydemir, 'Kongrenin Erzurum'da kaydedilmesi bir tesadüf değil, milli irade özünü temsil eden dadaş vicdan, irfan ve izzetine güven ve teslimiyetin vurgusudur. Nitekim bu gerçek 15 temmuzda iç ve dış odaklarca sahnelenen ihanete karşı milli irade dirilişiyle de teyid edilmiş; Erzurum, AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkunda buluşarak, onun yolunda yürümek, Rabiaya vefa, öndere sadakat kararlılığında öncü bir il olarak 'Şehri Mübarek' vasfını bir kez daha ortaya koymuştur.' ifadesini kullandı.

AK ÖNDERİN BELİĞ TARİFİ

Mesajında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Bağımsızlık mücadelemizin yol haritasının şekillendiği Erzurum'da ortaya konan azim ve kararlılık, bugün bizlere de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır.' berceste tarifini paylaşan Aydemir, '23 Temmuz'dan 15 Temmuz'a, Erzurum mukaddeslerine bağlılık, milli birlik ve bütünlüğün menbası olmuş, Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere, milli iradeye asır asır ilham vermiştir ve vermeyi sürdürecektir.' dedi.

TEBRİK

Aydemir, 'Dadaşların milli coşkusunu paylaşıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanın harimi namusuna göz diken şer ve ihanet odaklarına karşı, Vatanın birliği, Milletin bütünlüğü, Devletin dirliği yolunda, İlayı Kelimetullah ufkunda nefislerini adayan şüheda ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.'mesajını verdi. - ERZURUM