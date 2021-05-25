Aydemir: 'Erzurum'a gelin belediyeciliği öğrenin'
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Aydemir: 'Erzurum'a gelin belediyeciliği öğrenin'

Aydemir: 'Erzurum'a gelin belediyeciliği öğrenin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına tepki gösteren Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Erzurum'a gelin, Büyükşehir Belediyemizden, ilçe belediyelerimizden ders alın, örnekleri görün ve İstanbul'da da hayata yansıtın.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına tepki gösteren Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Erzurum'a gelin, Büyükşehir Belediyemizden, ilçe belediyelerimizden ders alın, örnekleri görün ve İstanbul'da da hayata yansıtın. ' dedi

Erzurum Büyükşehir TBMM Gündemindeydi

Milletvekili Aydemir, TBMM'de Erzurum Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projeleri görselleriyle sunarak, İmamoğlu'na, 'Bir çekememezlik halinden dolayı sırtınızı dönüyorsunuz. Bari gelin Anadolu'da halka hizmeti görün. ' dedi.

Siyaset Millete Hizmet İçin Yapılır

Siyaset kurumunun millete hizmet için olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, siyasetçilerin ise milletin refahının yükselmesi için çalışması gerektiğini belirtti.

İmamoğlu'na Tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Başakşehir Hastanesi yol güzergahındaki çalışmaların kasıtlı olarak geciktirildiğini savunarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyaset kurumunun millete hizmet için olduğunu, siyasetçilerin ise milletin refahının yükselmesi için çalışması gerektiğini belirtti.

İstanbul Başakşehir Hastanesi yol güzergahındaki çalışmaların, Büyükşehir Belediyesi tarafından kasıtlı olarak geciktirildiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, "Türkiye'nin sağlık alanında geldiği noktayı herkes hakkını vererek ortaya koyarken, dünya buna şapka çıkarırken, İstanbul gibi bir metropolde yapılan hastanenin, yollarının yapılmaması, özellikle yapılmaması için bir gayret ortaya konulması utanılacak bir haldir. Bu durum, siyasetçiler adına utanılacak bir haldir." dedi.

Aydemir Erzurum Büyükşehir'in Eserlerini Sundu

Milletvekili Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 2 yıllık hizmet süresinde, ortada bomboş bir halin bulunduğunu kaydederek, "Hizmet yapmıyorsun bari yapılan hizmetlerin önüne geçme kardeşim. Şu yaptığınız tam bir rezalettir. Yoksa böyle bir maharetiniz, Erzurum'a gelin, Büyükşehir Belediyemizden, ilçe belediyelerimizden ders alın, örnekleri görün ve İstanbul'da da hayata yansıtın. İstanbul'un önceki dönemlerine bakmıyorsunuz. Bir çekememezlik halinden dolayı sırtınızı dönüyorsunuz. Bari gelin Anadolu'da görün." diye konuştu.

Aydemir, daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projeleri görselleriyle sundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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