Aydemir: "Erbakan'ı mağdur edenlerle savunduğunu söyleyenler aynı masada"

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, merhum başbakan Necmettin Erbakan'ı mağdur edenlerle Erbakan'ı savunduğunu söyleyenlerin aynı masada 28 Şubat'ta bir araya geldiğini belirtti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" ifadesinin öneminin ve ufkunun Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Aydemir, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın bitmesini istediklerini ve hiçbir insanın ölmesini arzulamadıklarını vurguladı.

Necmettin Erbakan'ın, vefatının 11. yılında çeşitli etkinliklerle anıldığını hatırlatan Aydemir, Erbakan'ın 28 Şubat sürecinde büyük bir mücadele verdiğini, bu sürecin aktörlerine karşı halkın yanında olduğunu ifade etti.

Altı siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem talebine ilişkin yaptıkları toplantıları hatırlatan Aydemir, "28 Şubat'ın zalimane uygulamalarının baş sorumluları milletvekili olarak görev yaptı. CHP onları Meclis'e taşıdı. CHP bununla beraber 28 Şubat'ı kutsadığını ifade etmişti. Geldiğimiz noktada 28 Şubat'ta törenler yapılıyor. 'İyileştirilmiş parlamenter sistem' adı altında aslında 28 Şubat'ı kutsayıcı altılı masanın bir araya gelmesi söz konusu. 28 Şubat'ta ıstırap çektiren, müstebit tavırları hayata yansıtanlarla oranın mazlumu olduğunu söyleyenler bir anda kol kola girdiler. Rahmetli Necmettin Erbakan'ı mağdur edenlerle sözüm ona Erbakan'ı savunduğunu söyleyenler aynı masa altında 28 Şubat'ta bir araya geldiler." diye konuştu.