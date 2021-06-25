Aydemir enerjide Erzurum beklentilerini paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydemir enerjide Erzurum beklentilerini paylaştı

Aydemir enerjide Erzurum beklentilerini paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Milli Eğitim Bakanlığından sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ederek, Erzurum'a yönelik yatırımlar, sürdürülen ve öngörülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Milli Eğitim Bakanlığından sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ederek, Erzurum'a yönelik yatırımlar, sürdürülen ve öngörülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Dönmez'le gerçekleştirilen görüşmede Erzurum'da yenilenebilir enerji değerleri ve yatırımlara destek süreci, ilde bulunan maden kaynaklarının değerlendirilmesi odağında kaydedilen çalışmalar, 2001 yılında kapatılan DLİ'nin yeniden işleve kavuşturulması kapsamında beklentiler ele alındı.

Dönmez'in Milli ve Yerli Enerji Yatırımları Kararlılığı

2021 yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşme etabında Erzurum'a yönelik olarak yaptığı beklentiler sunumunda yer alan vurguları paylaşan Milletvekili Aydemir, Bakan Dönmez'in tüm ülkede olduğu gibi Erzurum enerji yatırımları kapsamında da değerli, yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılması noktasında bir kararlılığı ifade ettiğini kaydetti.

11 Kasım 2020 Bütçe Görüşmeleri

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 11 Kasım 2020'de gerçekleştirilen Plan ve Bütçe Komisyonu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2021 bütçesi görüşmelerinde, Erzurum'daki enerji kaynaklarını gündeme getirerek, katma değer üretme yaklaşımıyla, il enerji potansiyelinin daha yoğunluklu ve özel biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Erzurum'un Potansiyeli

Erzurum'un güneş ve rüzgar enerjisi düzeyinde özel ve güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, bu alanda özel teşebbüs ve kamu yatırımlarının artması için gerekli ihalelerin biran önce tamamlanması, yatırımların artırılması gerektiğine işaret ederek, Oltu, Aşkale, İspir, Şenkaya başta olmak üzere ilde bulunan kömür yataklarının özel kapsamda değerlendirilmeye alınmasını talep etmişti.

Yenilenebilir Enerji

Milletvekili Aydemir, Yenilenebilir Enerjinin AK Parti'nin Enerji Politikalarının olmazsa olmazı olduğunu belirtmiş, 'Bu bağlamda rüzgar ve Güneş enerjisine dönük yatırımlar hayati önemde ' diyerek, Enerji Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde Erzurum'daki Allah vergisi rüzgar ve güneşin bolluğuna vurgu ile yatırım taleplerinde bulunmuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Partili ilçe başkanının televizyon programındaki sözleri büyük tepki çekti: Şehidimiz bize uğurlu geldi
AK Partili ilçe başkanının televizyon programındaki sözleri büyük tepki çekti: Şehidimiz bize uğurlu geldi
İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, CHP'den ayrılarak TİP'e katıldığını açıkladı Açıklaması
İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, CHP'den ayrılarak TİP'e katıldığını açıkladı Açıklaması
CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Halit Ergenç Tuğba Coşkun
Spor Cristiano Ozan Tufan Metin Oktay Emre Kocadağ Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydemir enerjide Erzurum beklentilerini paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 15:39:19. #1.14#

title