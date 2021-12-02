Aydemir, "Ekonomide yine büyük başarı sağlayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantısında açıkladığı istihdam ve üretim destek paketlerini dile getiren Milletvekili Aydemir, "Ekonomide de büyük başarı sağlayacağız" dedi, faiz indirimlerinin millet nezdinde ortak bir kabul gördüğüne işaret etti.

Türkmenistan ziyareti ve izlenimler

TRT'yi, Kamu kurumlarının AK Parti iktidarlarında aldığı eşsiz müspet mesafelere örnek bir kurum olarak gösteren Milletvekili Aydemir, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkmenistan'a gerçekleştirdikleri ziyarette bu kuruma ait gözlemlerini aktararak, TRT 18 Tv kanalı 16 Radyo kanalıyla dünyanın dört bir yanına ülkemizi ve değerlerimizi taşıyor. ' dedi.

Bazın toplantısında halka karşı samimi olunması gerektiği, samimiyetin başarı getirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, CHP'nin samimiyetsizlik üzerine bir siyaset kurguladığını kaydetti, CHP'nin Kadın Kotasına dönük samimiyetten uzak tutumunu dile getirdi.

Aydemir ekonomi gündemini paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmaya değinerek, yüreğini açarak izleyenlerin ferahladığına inandığını belirtti.

4 ekonomik öncelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında hedefin bundan sonra yatırım, istihdam, üretim, ihracat olduğunu ve buna dönük yapılması gerekenlerin yapılacağını söylediğini belirten Aydemir, "Atılan adımlar da bunu içermektedir. Şu anda da yapılanlar ilerleyen zaman içinde de görülecektir, sonuçları itibarıyla çok verimli olacak, ülkemiz, milletimiz için çok ön açıcı olacak." diye konuştu.

Ülke ekonomisindeki gelişmeler

Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın çok özel mesajları oldu. İzleyen, samimi olarak yüreğini açan herkes ferahladı, rahatladı. Son ekonomik gelişmelere dönük verdiği çok anlamlı vurgular vardı, mesajlar vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Bizim hedefimiz yatırım, üretim, istihdam ve ihracattır. Buna dönük yapılması gereken neyse bunları yapacağız. ' dedi. Zaten atılan adımlar da bunları havidir. Şu anda ekonomi alanında yapılanların sonuçları da çok verimli ve hayırlı olacaktır ülkemiz için. Milletimiz için çok ön açıcı olacaktır. ' dedi.

Aydemir'den istihdam vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeleri paylaştığı, destek paketlerini açıkladığını belirten Milletvekili Aydemir, özellikle istihdama yönelik yaklaşıma işaret ederek, 'Sayın Cumhurbaşkanımız İstihdama yönelik destekleyici program ve projeler geliştirildiğini, yaklaşık 50 bin civarında bir istihdam artışının öngörüldüğünü bildirdi. İlave istihdama, elinin altında 50'nin altında eleman çalıştıran bütün firmalara 100 bin liraya kadar kredi açılacağını ifade etti. Bunun da ciddi miktarda istihdama katkısı olacağına vurgu yaptı. Milletçe inanıyor ve güveniyoruz. Milletimiz de bu mesajlardan mutlu oluyor. Özellikle iş alemini yakından bilen bir milletvekili olarak söylüyorum ki, müthiş bir aksülamel, büyük bir karşılık buluyor. Bütün bunlar daha müreffeh bir Türkiye adına atılmış adımlardır. Karşılık da bulacak inşallah. ' diye konuştu.

Aydemir CHP'deki çifte standarta dikkat çekti

Milletvekili Aydemir basın toplantısındaki sunumunda, 1 Aralık 1935'in Türk kadınına siyasal haklarının verildiği gün olduğuna işaret ederek, kadın kotasının arttırılmasına dair TBMM Genel Kurulunun dünkü birleşiminde CHP'nin bir kanun teklifi verdiğini hatırlattı. Aydemir, şöyle konuştu: "Samimi olsanız başının üstüne koy. Samimi değiller. Tüzüklerinde böyle bir madde var ama milletvekili sayısına bakın bizim altımızdalar, HDP'nin altındalar, üçüncü grup durumundalar kadın kotası bakımından. Demek ki samimi değiller. İlle de bunun için kanun çıkarmaya gerek var mı? Kanun çıkarmadan pekala yapabilirsiniz. Niye yapmıyorsunuz? Şu anki Genel Başkan'ınız bir önceki seçimlerde de Genel Başkan değil miydi? İsteseydi yüzde 50 kotayı orada uygulayamaz mıydı?"

'Mühim olan samimi olmaktır'

Milletvekili Aydemir, 'Mühim olan samimi olmaktır. Kalbi olmaktır. Seçime ya da oya dönük hesap yapmadan vatanı, milleti çok daha müreffeh kılmanın gayretinde olmaktır. Böyle olduğu zaman mutlaka ilahi inayet de sizi kuşatıyor. Aksi halde ise millet nezdinde bir itibarınız olmuyor. Geçici oluyor, kalıcılığı olmuyor. ' dedi.

'CHP'nin siyasi kumaşında tutarsızlık var'

CHP'nin samimi olmadığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında Faizlerin düşürülmesi gerektiği kaydındaki söylemini hatırlattı. Milletvekili Aydemir, 'Samimi değiller, Bunlara Allah fırsat vermesin. Bunlar söylediklerinin tam tersini yaparlar. Belediyelerde yaptıkları gibi. Namus sözü verdiler, şeref sözü verdiler ki, 'biz geldiğimizde bir işçiyi bile işinden çıkarmayacağız' diye. Sonra da binlerce, on binlerce insanın işine son verdiler. Grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız bir görüntüye vurgu yaptı. 2016 yılında, Sayın Kılıçdaroğlu faizlerle ilgili bir açıklamada bulunuyor. 'Elinizi tutan mı var, diyor. 'Yüzde bire indirin faizleri. Kanun teklifi verin, biz de destekleyelim. ' diyor. Faizleri istediğiniz kadar düşürün, diyor. Şimdi ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu, 'Olur mu öyle şey, faiz indirimine gidilir mi? ' diyor. Tutarsızlık bunların siyasi kumaşlarında var. O yüzden de bereket yok bunlarda. İnandırıcılıkları da yok. Biz ise kalbi bir kadroyuz. Siyasetimiz de, söylemimizde ve eylemimizde samimiyet var. ' diye konuştu.

Ak siyaset ve kamu kurumları yaklaşımı

19 yıllık süreçte samimiyet ekseni üzerinde kaydedilen hizmet ve eser siyasetini kamu kurumlarıyla örneklendiren Milletvekili Aydemir TRT'nin geldiği noktaya işaret edere, Türkmenistan'da ki gözlemlerini aktardı.

Milletvekili aydemir, 'Kurumlarımıza da samimi ve kalbi yaklaşıyoruz. Mesela TRT biz geldikten sonra çok özel bir pozisyon aldı. Şu anda 18 kanalı var. Yurt dışına yayın yapan, yabancı dillerde yayın yapan ve çok ciddi karşılığı olan kanallar bunlar. 16 tane radyo kanalı var TRT'nin. Bunlar bizim yönetimde koyduğumuz samimiyetle olmuş. TRT'de görev yapan herkese de teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde yurt dışına çıktığınızda çok ciddi bir gayret ortaya koyduklarını ve karşılığının olduğunu görüyoruz. Türkmenistan'daydık Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber. Orada bir şey müşahade ettik. Gençler, Türkmen evlatları İstanbul ağzıyla konuşuyorlar. İstanbul Türkçesine vukufiyetleri var. TRT'yi takip ettiklerini söyleyen gençler, yayımlanan dizilerden, yapılan programlardan istifade ettiklerini belirtiyorlar. İşte değerlerimize hizmet açısından geldiğimiz nokta budur. ' ifadesini kullandı. - ERZURUM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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