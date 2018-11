Aydemir'den Şener'e İha Tepkisi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Milli Savunma Bakanlığı 2019 yılı Bütçe görüşmelerinde, Plan ve Bütçe Komisyonunda söz alan CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in İHA ve SİHA üretimi konusundaki sözlerine tepki gösterdi.

Komisyon üyelerinin karşılık vermesi üzerine bir vurgu yapan Milletvekili Aydemir, "İHA'ları, SİHA'ları üreten firmanın sahibi Cumhurbaşkanımızın damadı diye onu burada altını çizerek zemmetmek hangi milletvekilinin hakkıdır, haddidir? Böyle bir şey olabilir mi? Kendisi burada yok. Peki, onu kim savunacak? "dedi.

Aydemir'den Şener'e sert eleştiri

Abdullatif Şener'in haksız biçimde Cumhurbaşkanını hedef alan bir söylemde bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "Sabahleyin Abdüllatif Şener bey söz aldı, bireysel kinini, garezini kustu, bu ifadeyi hususen altını çizerek söylüyorum. Benim kin ve nefretten kastım onun Milli Savunma Bakanlığına olan kini, nefreti değil, ben bireysel kinini, garezini kustu dedim, bireysel dedim. Bireyselden kasıt çok açık: Cumhurbaşkanımıza olan zihin haritasına yüklemiş olduğu kin ve garezdir, bunu söylüyorum ben. Oysa biz hakikatleri dillendirmeliyiz, hakşinas olmalıyız velev ki muhatabımızı sevmesek bile hakkını teslim etmeliyiz. Ben bunu söylüyorum." ifadesine yer verdi.

'Ağzını çalkala öyle konuş'

Milletvekili Aydemir, Şener'in konuşmasına tepki vererek, "Bizim şeref varakamız diye tarif edebileceğimiz bir hali burada küçük göstermeye çalıştı, bu yüreğime işledi, içimi acıttı. Muhalif dil kullanın elbette, elbette bütçeyi eleştirin ama iftira, dedikodu, yalan bunlar yakışmıyor. Milletten vekalet almışız, millet adına konuşuyoruz burada öyleyse millete bir kıvam koymak durumundayız çünkü bizim milletimiz nitelikli bir millettir. Bu neviden yönelmeleri altını çizerek bir yere not ediyor, ajandasına koyuyor, koydukları için de milletin gönül dünyasından, gönül rehberinden bunlar silinmiş isimler. Tarihe not düşüyoruz, her halimiz böyle. Hak teslimi babında yapıyorum bunu. Bu defa da kendimce bir çalışma yaptım, bir şeyler söyleyeyim istedim ama Şener'i dinleyince hakikaten çok huzursuz oldum, çok rahatsız oldum yani öyle bir şeyi eleştirin ki kardeşim, mesela Suriye bağlamında bir şeyler söyledi, Suriye'yle ilgili, özellikle Halep'le ilgili bir not düştü, benim de kafamda buna dönük bir yeşil ışık vardı, bak hak teslimi yapıyorum ben, Halep bağlamında söylediğini, ama işi buraya getirdiği an bütün hakikatlerini, bütün doğrularının üzerini çizdi attı. Ona hepimizin itiraz etmesi lazım, ağzını çalkala öyle konuş dememiz lazım, öyle bir şey olur mu? Onun için, işi bu noktaya kadar taşıdım." dedi.

Şener'in açıklaması

CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener soru cevap bölümünde, yaptığı konuşmadaki söylemine Milletvekili Aydemir'in kin ve nefret kaydı düşmesine cevap vererek, "İbrahim Bey konuşmalarımda bir nefret söylemi hissetmiş. Aslında zaman zaman yumuşak üslupla konuşabilirim, zaman zaman tonum artabilir ama hiçbir zaman nefret söylemi kullanmam, nefrete yönelik duygularla asla konuşmam, konuştuğum şeylerin faydalı olmasını arzu ederim. Bizim yolumuz sevgi yoludur, kavga dövüş yolu değildir, nefret hiç değildir; bunu belirtmek isterim. Yaptığım konuşmada da üç temel noktanın altını çizdim, bunun neresinde nefret söylemi var bilmiyorum." dedi. - ERZURUM