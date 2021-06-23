Aydemir'den İbrahim Hakkı Hz.lerine vefa
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Aydemir'den İbrahim Hakkı Hz.lerine vefa

Aydemir'den İbrahim Hakkı Hz.lerine vefa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulunda söz alarak Mütefekkir İbrahim Hakkı Hazretlerinin 241'inci vefat yıldönümü dolayısıyla rahmet niyazlarını paylaştı, O'nun eserleriyle Türk İslam Medeniyetinin ufuk şahsiyetlerinden olduğunu vurguladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulunda söz alarak Mütefekkir İbrahim Hakkı Hazretlerinin 241'inci vefat yıldönümü dolayısıyla rahmet niyazlarını paylaştı, O'nun eserleriyle Türk İslam Medeniyetinin ufuk şahsiyetlerinden olduğunu vurguladı.

Aydemir'den Muhalefete Eleştiri

Genel Kurul'daki konuşmasında muhalefetin Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere kifayetsiz bir yaklaşım sergilediğini, eğlence mekanlarında gece 24'ten sonra müzik yayını yapılmamasına yönelik yasağı çarpıttığını, bunun da muhalefette siyasi aklın iflası etmiş olduğunu kaydetti.

'İbrahim Hakkı Hz.lerini rahmetle anıyoruz'

İbrahim Hakkı Hazretlerini TBMM gündemine taşıyan Milletvekili Aydemir, 'Bir serlevha kayıt var, deniyor ki: "Alim ol ki ölmeyesin çünkü insanlar ölür fakat alimler diridir."Bugün İbrahim Hakkı Hazretleri'nin vefatının 241'inci yıl dönümü. Marifetname gibi bir eşsiz eseri vücuda getiren isim. Bugünkü bilimsel gelişmelerin dahi fevkinde, astronomiye vukufiyeti ve muhteşem tespitleri bulunuyor, rahmetle anıyoruz ve altını çiziyoruz ki en mühim özelliği; elan her Dadaş ruhunun devam ettirdiği hak teslimidir. ' dedi.

Aydemir Bostancı'nın Tespitini Paylaştı

Muhalefetin tedbirlere yaklaşımını eleştiren Milletvekili Aydemir, 'Bir haksızlığa Grup Başkanımız Sayın Naci Bostancı'nın bir tespitiyle not düşüyorum, sayın Bostancı muhalif damara şunu söylüyor: "'Gece 24'ten sonra eğlence mekanlarında yüksek sesle vatandaşı rahatsız edici müzik çalınmayacak.' sözünü çarpıtıp müzik düşmanlığı gibi göstermek isteyen siyasi akıl iflas etmiştir. Kendisine eleştiri konusu bulamayacak kısırlık içindedir." Bu tespiti paylaşıyoruz. ' diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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