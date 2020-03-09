Aydemir'den Erzurum Aklı vurgusu
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İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Politika

Aydemir'den Erzurum Aklı vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Erzurum Aklı, hakk endişe, korku ve teslimiyetiyle, tek gerçekte müttefik. Bu mübarek şehir yaşayanın bir ziynet gibi taşıdığı bu ortak akıl, devletin dirliği ve milletin birlik ve bütünlüğü kararlılığıyla bezeli.

09.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:48
Aydemir'den Erzurum Aklı vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Erzurum Aklı, hakk endişe, korku ve teslimiyetiyle, tek gerçekte müttefik. Bu mübarek şehir yaşayanın bir ziynet gibi taşıdığı bu ortak akıl, devletin dirliği ve milletin birlik ve bütünlüğü kararlılığıyla bezeli. Erzurum o yüzden şehri mübarek ve o yüzden aziz' dedi.


MİLLETVEKİLİ AYDEMİR PALANDÖKEN İLÇESİNDEYDİ


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum etabı yasama çalışmaları kapsamında ildeki etkinliklerini Palandöken ilçesi Rabiaana, Yunus Emre semtlerinde gerçekleştirdi. Yakutiye ilçesinde bulunan Veyisefendi Mahallesinde incelemelerde bulunan Milletvekili Aydemir, büyüdüğü ve gençlik yıllarının geçtiği Tosya adıyla bilinen semtte sılayı rahim yaptı.


'TOSYA HUZURU BEKLİYOR'


Tosya semtinde aile dostlarıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, semtteki esnafı ziyaret ederek hatır sualinde bulundu, esnafın il gündemine dair tespitlerini aldı, görüşlerine ortak oldu. Semtteki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyen Milletvekili Aydemir, semt sakinleriyle Erzurum Mahalle Kültürü üzerinde sohbette bulundu.


DADAŞ ANASININ DUASI


Milletvekili Aydemir, Tosya'da bir eski komşu ananın duasına mazhar oldu. 'Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan bozmasın' niyazında bulunan ananın dualarına ortak olan Milletvekili Aydemir, yaşlı kadının hamd ve şükür eksenli yaklaşımına hayranlığını ifade etti.


AHYAR'IN MESAJ YÜKLÜ SERGİSİ


Milletvekili Aydemir, Palandöken ilçesi çalışmaları düzeyinde, AK Parti ilçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Belediye Başkanı Muhammed Sunar ile birlikte AHYAR Derneğinin konuğu oldu. Dernek tarafından gerçekleştirilen Mülteci dramını kaydeden Resim sergisini gezen heyet, güncelin nabzını sanatla tutan Dernek yöneticisi Ebru Fırat ve üyelere teşekkür etti.


EBUBEKİR ÇELEBİ'YE TEŞEKKÜR


Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyet Palandöken ilçesinde bulunan Çelebi Spor Kompleksinde incelemelerde bulundu. Kompleksin sahibi olan Ebubekir Çelebi'yle ilçe spor vizyonu hakkında göörüş alışverişinde bulunan Milletvekili Aydemir, Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil eden başarılı sporcuların yetiştiği kompleksin Erzurum sportif imajı için önemli bir kazanım olduğunu kaydederek minnettarlığını dillendirdi.


YUNUS EMRE BULUŞMASI


Palandöken İlçesi düzeyindeki çalışmalarını Yunus Emre ve Rabia Hatun Mahallesi ziyaretleriyle sürdüren Milletvekili aydemir ve beraberindeki heyet esnafın iş yerlerine konuk edildi. il ticaret sektörü gidişatına değgin düşüncelerin aktarıldığı ziyaret sonrasında açıklama yapan Aydemir, 'Şükretmeyi nimet bilen ve Cumhurbaşkanımıza, @Akparti 'ye dua ve muhabbet sunan hemşehrilerimizle iftihar ediyoruz. ' dedi.


AYDEMİR TAKSİ ESNAFININ KONUĞU OLDU


Milletvekili Aydemir'in Palandöken eksenli çalışma ziyaretinde son adresi Rabia Hatun Mahallesi oldu.


Semtte ticaret erbabı ve taksicilerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, esnafın sorunlarını dinledi, önerilerini aldı. Rabia Hatun esnafının Erzurum sevdasıyla bezeli bir duruş sergilediğini aktaran Aydemir, onların 'Erzurum huzur ve bereket kentidir, Allah birliğimizi daim kılsın' niyazlarını paylaştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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