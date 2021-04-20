Aydemir'den 'destek' çağrısı: "İhtiyaç sahiplerine iftarlarını lokantalardan alalım"
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Aydemir'den 'destek' çağrısı: "İhtiyaç sahiplerine iftarlarını lokantalardan alalım"

Aydemir'den 'destek' çağrısı: 'İhtiyaç sahiplerine iftarlarını lokantalardan alalım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, lokantaların zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek, belediyelere, kurumlara ve hayırseverlere çağrıda bulundu.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, lokantaların zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek, belediyelere, kurumlara ve hayırseverlere çağrıda bulundu. Aydemir, "Şimdi yine iftar geleneğini devam ettirelim ve ihtiyaç sahiplerine iftarlarını lokantalardan alalım" dedi.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle lokantaların Ramazan ayında zor bir süreç yaşadığını söyleyerek, "Kayseri'de Ramazan ayında birçok restoran öğlene kadar veya akşama kadar kapalıdır. Normal günlerde lokantalarımız iftara hazırlık yaparlardı. Dolayısıyla hem kısıtlamalar hem de koronavirüsten dolayı birçok esnafımız dükkanını kapattı. Son kararnameyle de sokağa çıkma kısıtlaması 19'a alındı. Yapılan olan paket servisi de esnafımız hiçbir şekilde ayakta tutmaz ve hiçbir faydası da olmadı. Eğer saat kısıtlaması yine 21'e alınırsa insanlarımız paket servisini evlerine götürmeye çalışırlar. 19'da kısıtlamalar başlayınca yarım saat öncesinde insanlarda evlerine gitme telaşı başlıyor. Dolayısıyla bir saatlik paket bekletme süresi olacak. Gıdada soğuduktan sonra lezzeti kalmıyor ve insanlarda tercih etmiyor. Bundan dolayı esnaflarımızda iş yapamadıklarını belirtti. Bu da bizim esnafımızı sıkıntıya ve zora soktu" ifadelerini kullandı.

Belediyelere, kurumlara ve hayırseverlere çağrıda bulunan Aydemir, "Kayseri'de iftar çadırları kurulurdu. Şimdi yine iftar geleneğini devam ettirelim. Kayseri'deki kurumlarımız, belediyelerimiz ve hayırseverlerimiz iftar verirlerdi. Ben bu hayırseverlerimize sesleniyorum. Burada esnafımıza sahip çıkalım. Yine iftar alışkanlığımızı ihtiyaç sahiplerine buluşturma noktasında Kayseri'mizin muhtelif yerlerinde olan kebapçılara ve lokantacılara yönlendirirlerse, oralardan alışverişleriniz yaparlarsa bu salgında hep birlikte mücadele etmiş oluruz. Esnafımıza da sahip çıkmış oluruz. Esnafımızda kendi çarkını döndürür. Gelin bu Ramazan'da da iftarımızı esnafımızdan yapalım dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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