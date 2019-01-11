Aydemir'den CHP'nin Fon Yaklaşımına Tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği davalarda tazminatları karşılamak üzere oluşturacağı fon yaklaşımına tepki verdi.

15 TEMMUZ KAHRAMANLARINDAN BİR KESİT: GAZETECİLER

Kendisinin de gazetecilikten gelen bir parlamenter olduğunu ve "bugünün lezzetini gazetecilerle birlikte tatmak istediğini" ifade eden Aydemir, şöyle konuştu: "Tüm meslekler kıymetlidir ama gazetecilik hepsinin fevkinde özel bir önem ifade ediyor. Çünkü tüm toplumu kuşatan, problem dinleyen ve kamuoyuna yansıtan bir meslektir. Gazeteciliği en net tarif, bir tarih ile kayıt altına alındı. O tarih 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz, milletçe şahlandığımız, demokrasiye sahip çıktığımız milli iradenin olmazsa olmazımız olduğunu haykırdığımız bir gün olmuştur ve bu hali tüm topluma sirayet ettiren de gazetecilerdir. Dolayısıyla gazeteciler aynı zamanda demokrasinin zirve isimleri olmuşlardır. Sizi bu yönüyle, bugünü ad kılarak tebrik ediyorum. 15 Temmuz'un asıl kahramanlarından bir kesit de benim meslektaşlarım, gazeteciler olmuştur."

MESLEK ETİĞİ

Aydemir, gazetecilik mesleğine başlayan her isme meslek büyüklerince, "Biz zalimin yanında asla olmayacağız, zulümden yana saf tutmayacağız, hakikatleri dillendireceğiz, tüm toplumun faydasına olan haberleri satırlarımıza, sütunlarımıza, sayfalarımıza nakşedeceğiz." nasihatlerinin yapıldığını anımsattı. Bu nasihati yapanlar ile iştirak edenlerin gazeteci tarifi içinde yer aldığını vurgulayan Aydemir, aksini uygulayanların ise onurlu mesleği etiket kılarak arka planda sevimsiz, toplumu iğfal eden icraatlar içinde kaldığını söyledi.

GAZETECİLİK İZZETİNİ İSTİSMAR EDENLERE TEPKİ

"Gazeteci ile gazeteci etiketini bol kepçe kullananların ayırt edilmesi gerektiğini" belirten Aydemir, "Bunu ayırt etmesi gereken de hakiki, sahici gazeteciler olmalıdır. Hiç kimse bu ülkede fikrini açıkladığı için hüküm giymemiş, mahkum olmamıştır. Mahkum olanlar gazeteciliğin izzetini kullananlardır. Zemini bozucu kimler varsa onları da mesleğin dışına iteceğiz. Bu hal samimi gazeteciler tarafından hayata zaten geçiriliyor." ifadelerini kullandı.

"BU HAL BİR SKANDALDIR'

Aydemir, CHP'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği davalarda tazminatları karşılamak üzere oluşturacağı fon ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "CHP'nin fon oluşturması kararı, muhataplarınıza karşı planlı programlı, kıran döken, dahası iftira boyutu taşıyan söylemler geliştireceğinizin önceden planlanmasıdır. Bu hal bir skandaldır. 'Biz açıklamalarımızı iftira boyutuna taşıyacak bir hali gerçekleştireceğiz. Bu da mahkemeye gittiğinde mutlaka bir mahkumiyet ortaya çıkaracak. Öyleyse imece usulü planlı ödeme yapalım' gibi sakat, Meclisin mehabetine yakışmayacak, daha doğrusu milli iradeyi ifade eden bir siyasi partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek bir haldir. Dolayısıyla ben bu hali kınadığımı belirtiyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA