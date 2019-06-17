Aydemir: 'Dadaşlar Yıldırım'a destekte tek yürek'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bizim, Karasu, Murat, Fırat kardeşliğimiz var.

Erzurum'dan Erzincan'a bir gönül ırmağı ulaşır ki, engindir. Karasu, Murat gider Fırat'a karışır ya.

Erzurum Erzincan olur, Erzincan Erzurum. Onun içindir ki, Sayın Binali Yıldırım Erzurum; Erzurumlular O'na yar ve yarandır' dedi.

DADAŞLARDAN, YILDIRIM'A DESTEK PLATFORMU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi çalışmalarına Eyüp, Çekmeköy ve Maltepe'de devam etti. Eyüp'te Pasinlerli dadaşlarla buluşan Milletvekili Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İş adamlarıyla bir araya geldi. Maltepe Erzurumlular Vakfında Binali Yıldırım için destek platformuna katılan Aydemir, Erzurum Erzincan kardeşliğine vurgu yaptı.

AYDEMİR PASİNLERLİ DADAŞLARLA BULUŞTU

Milletvekili Aydemir ve çalışma grubu İstanbul çalışmaları Eyüp etabında, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'yle birlikte Pasinlerli dadaşlarla istişare etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ele alındığı toplantıda İstanbul'da yaşayan Pasinlerlilerin yaz tatillerinden feragat ederek, seçime mutlak katılacakları ve Binali Yıldırım'a destek olacakları açıklandı. Yıldırım'a destek için kavilleşen dadaşlar, 'İstanbul'a Binali Yıldırım gibi bir eşsiz gönül insanı gerekir.'kararında buluştu.

SEKMEN VE AYDEMİR'DEN DOGSİAD İSTİŞARESİ

İstanbul çalışmalarının ikinci etabında, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le birlikte Çekmeköy'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOGSİAD)'ni ziyaret eden Milletvekili Aydemir iş dünyasının temsilcileriyle gündemi ele aldı. AK Parti hükümetleri döneminde serbest piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi yolunda kaydedilen tarihi reform ve yatırımların konuşulduğu ziyareti değerlendiren Milletvekili Aydemir, 'İstanbul seçimleri iş alemi için o kadar önemli ki, "Maceraya tahammülümüz yok, hizmet ehli Sayın Binali Yıldırım tercihimiz" tespitinde hemfikirler. Doğu ve Güneydoğu Anadolulu kardeşlerimize minnettarız.' dedi.

DADAŞLAR YILDIRIM'A DESTEKTE TEK YÜREK

Milletvekili Aydemir ve çalışma arkadaşları daha sonra Maltepe Erzurumlular Vakfında dadaşlarla görüşerek, 23 haziran seçiminin nabzını tuttu. AK Parti eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış'ın da yer aldığı geniş katılımlı ziyarette Aşkaleli dadaşlar Cumhur ittifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a destek yolunda kararlı olduklarını, Yıldırım'ın üstün devlet adamlığıyla AK Belediyecilik modeline güç katacağına yürekten inandıklarını belirttiler.

AYDEMİR'İN PAYLAŞIMI

Milletvekili Aydemir, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri odağında hemşehrilik hakkı ve dayanışmaya yönelik paylaşımda bulundu. Milletvekili Aydemir,'Bizim, Karasu, Murat, Fırat kardeşliğimiz var. Erzurum'dan Erzincan'a bir gönül ırmağı ulaşır ki, engindir. Karasu, Murat gider Fırat'a karışır ya. Erzurum Erzincan olur, Erzincan Erzurum. Cennetin dört ırmağındandır ya Fırat. İçinde Erzurum'dan Karasu'nun Murat'ın olduğu. Bir kardeşlik ırmağı olur ya. Rahmet taşır gürül gürül. ve Sonra..Dumlu Baba Terzi Babayla buluşur. Gönül gönül.. Horasan Erenlerinin devleti ebed müddet duaları Sakaltutan Zirvelerinde, Erzurum'dan Erzincan'a ulaşır. Sansa deresinde dadaş yüreğinden süzülen kardeşlik niyazları Erzincanlılarla kaynaşır. Bizim, Karasu, Murat, Fırat kardeşliğimiz var.. ve o sebeple. Dadaş için hemşehrisine sahip çıkma zamanıdır. ve O sebeple Erzurumlular için vakit: 'Yıldırım Vaktidir''dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA