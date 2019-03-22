Aydemir: 'Dadaş İmanına Kurbanız'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 31 Mart yerel seçimleri Uzundere etabında dadaşlarla, 'Önce Beka' ahdinde buluştu. Aydemir, 'Her zerresi şüheda kanıyla bezeli Erzurum'da dadaşlar İstiklal marşımızın, 'Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda/ Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' kararlılığındadır. Bu mübarek ahde canımız kurbandır.' dedi.

AYDEMİR SAKİN KENTTEYDİ

Uzundere'yi bir huzur ilçesi olarak tasvir eden Milletvekili Aydemir, 'Yüzde 90'lara varan AK destek bu defa yerel seçimlerde açığa çıkacak. İlçe Başkanımız Fatih Ertek, Cumhur İttifakı adayımız Hilmi Aktoprak, meclis üyelerimiz ve partililerimizle bir araya gelip çalışmaları değerlendirdik.'dedi. Aydemir çalışmalar kapsamında Uzunderelilere seslendi.

AYDEMİR: 'BU SESE CAN FEDADIR'

Seçim çalışmaları sürecinde ziyaret ettiği tüm ilçe, belde ve köylerde dadaşlık ruhunun yeni bir dirilişle ifade bulduğu, özellikle Yeni Zelanda'da baş gösteren menfur saldırı sonrası bu ruhun yeni bir dinamizm kazandığını kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Dadaşlar tek yürek halinde; 'Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar/Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var/Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar/ "Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?' diye haykırıyor. Bu sese can fedadır.' betimlemesini yaptı.

AYDEMİR'DEN DADAŞ TOKATI VURGUSU

Erzurum'u, 'Rabia Coğrafyası' olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, 'Erzurum'un ne duruş ne de manasını, zillette buluşanlar elbette anlayamaz. Bir belediye kazanmak uğrunda her yolu mübah sayanlar, mukaddesat odağında kırmızı çizgisi bulunmayanlar, yüreği İstiklal Marşımızın ritminde çarpmayanlar, milli irade rabia ahengini duymayanlar, 31 martta dadaş tokadı yiyeceklerdir.'dedi.

UZUNDERE BULUŞMASI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve AK Parti Uzundere ilçe Başkanı Fatih Ertek, Cumhur ittifakı Uzundere Belediye Başkan adayı Hilmi AK Toprak, AK Parti ve MHP ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Uzundere ilçe merkezi, Ulubağ, Cevizli ve Balıklı mahallerini ziyaret ederek, Sakin Kentin esnaf, eşraf ve kanat önderleriyle meşverette bulundu.

ULUBAĞ'DA AK BELEDİYECİLİK KONSEPTİ KONUŞULDU

Cumhur ittifakı heyetiyle birlikte Uzundere Ulubağ Mahallesinde ağırlanan Milletvekili Aydemir, ittifakın nedeni, kırmızı çizgileri ve manasını paylaştı. Aktoprak'ın Uzundere 2023 vizyonuna yönelik önemli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediğini belirten Aydemir, 'Uzundere'de Ak Belediyecilik modeli Cumhur İttifakı konseptiyle yeni bir ufuk kazandıracaktır.'yorumunda bulundu.

AKTOPRAK ZİYARETİ

Aktoprak ziyareti sonrasında Cevizli mahallesinin konuğu olan Cumhur İttifakı heyeti, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Milletvekili Aydemir yaptığı konuşmada, Cumhur ittifakının değerine vurgu yapıp, PKK- FETÖ yaranlarına okkalı bir ders verilmesi talebini kayda geçti. Milletvekili Aydemir, 'Hemşehrilerimizin, sandıkta demokrasi şamarı için bilenen hallerine müteşekkiriz.' dedi.

BALIKLI'DA AK DUYARLILIK

Cumhur İttifakı heyetinin Uzundere'deki son durağı Balıklı Mahallesi oldu. Balıklı sakinlerine hitap eden Milletvekili Aydemir, mahalle eşrafının AK kararlılığı ve Cumhur ittifakına bağlılıklarına teşekkür etti. Aydemir, 'Uzundere Balıklı Köyü AK Partimize neredeyse yüzde yüze yakın destek veriyor. Bu defa da aynı duruşu Cumhur İttifakı için gösterecek. Dahası, ülkemizin farklı illerinde yerleşik hemşehrilerimize de ulaşıp duyarlılık gösterecekler. Hassasiyetlerine minnettarız.' değerlendirmesinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA