Aydemir, 'Bizim siyasetimiz eser odaklıdır'
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Aydemir, 'Bizim siyasetimiz eser odaklıdır'

12.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:56
Aydemir, 'Bizim siyasetimiz eser odaklıdır'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda muhalefete dönük bir teklifinin olduğunu anımsattı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda muhalefete dönük bir teklifinin olduğunu anımsattı.

Erdoğan'ın, "Eğer sahici muhalefet yapacaksanız, bizi millet nezdinde tenkit edecekseniz millete vardığınızda şunu söyleyin: AK Parti bir birim yaptıysa biz iki birim yapacağız deyin." şeklinde ifadesinin olduğunu söyleyen Aydemir, "Muhalefet bunu yapabilir mi? Mümkün değil. Muhalefetin hiçbiri o kıvamda değil." dedi.

Aydemir, muhalefetin zihin haritalarına, bu millete yatırım yapmak, bu milletin hayatını kolaylaştırmanın nakşedilmediğini ifade etti.

Sadece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Erzurum'da, 18 yılda 700 milyon liralık yatırım yaptığını vurgulayan Aydemir, "Biz söz ile siyaset yapmıyoruz, icraat ile yapıyoruz. Bir şeyi kayıt altına almışsak mutlaka hayata geçirmişizdir. 2002'de iktidara geldiğimizde neyin sözünü verdiysek 19 yıllık zaman diliminde bunların tamamı hayata geçirilmiş. Daha iyisinin gayretindeyiz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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