Aydemir: 'Bizim için her insan saygıdeğerdir'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydemir: 'Bizim için her insan saygıdeğerdir'

Aydemir: 'Bizim için her insan saygıdeğerdir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Biz herkesi saygıdeğer buluyor, kucaklıyoruz.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Biz herkesi saygıdeğer buluyor, kucaklıyoruz. Ne dertleri varsa dinliyor, çözüm için elimizden geleni yapmanın gayreti içinde oluyoruz. Sahici siyaset ve Cumhurbaşkanımızın çizdiği rota budur. Bu rota üzere yürüyoruz, ilanihaye de yürüyeceğiz." Dedi

'Muhalefet mizansen peşinde'

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin mizansen siyaseti yaptığı, gerçekleri tersyüz ederek negatif algı oluşturmaya çalıştığını kaydeden AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "CHP, İYİ Parti ve bunların ortağı HDP, halkın içinde yoklar, mizansenle yürüyorlar." dedi.

Aydemir Srebrenitsa Katlamını Telin Etti

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te başlayan, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerler tarafından hunharca öldürüldüğü soykırımı hatırlatan Milletvekili Aydemir, katliamın insanlık tarihinin yüz karası olduğunu belirterek, katilleri lanetledi.

'Katliama göz yumdular'

Milletvekili Aydemir, Avrupa'nın göbeğinde "medeni" olarak tarif edilenler tarafından binlerce Boşnak'ın katledildiğini, BM adına görev yapan Hollanda gücünün ise bu katliama göz yumduğunu dile getirerek, Srebrenitsa'daki katliamı kınadı ve müsebbiplerini telin etti, Bosna Hersek şehitlerini rahmetle andı.

'Muhalefetin halktan haberi yok'

AK Parti milletvekilleri olarak Meclis'te görev yaptıklarını, diğer zamanlarda ise seçim bölgelerinde veya vazife verilen illerde halkı dinlediklerini anlatan Milletvekili Aydemir, muhalefet partilerinin ise vatandaşın düşüncelerinin veya durumlarının tam aksini yansıtma gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

'İşleri güçleri tiyatro'

Milletvekili Aydemir, İYİ Parti tarafından paylaşılan haberde, elinde delik ayakkabıyla yer alan kişinin, aslında serası, traktörü ve istihdam ettiği işçileri bulunduğunun ortaya çıktığını belirterek, "İşleri güçleri tiyatro, oyun oynuyorlar. Bu aslında millete olan muhabbetsizliğin, 'Türk milleti kandırılabilir, saftır, zavallıdır.' gibi bir yaklaşımın yansımasıdır." sözlerini sarf etti.

'Cumhurbaşkanımızın rotasındayız'

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi, Milletvekili Aydemir, muhalefetin, milleti birer meta olarak gördüğünü savunarak, şöyle konuştu: "CHP, İYİ Parti ve bunların ortağı HDP, halkın içinde yoklar, mizansenle yürüyorlar. Halkın içinde biz varız, seçimin bittiği günden sonra halkla beraber yürüyen bir siyasi partiyiz. Kılıçdaroğlu grup toplantısında AK Parti'ye oy verenleri suçluyor ve haramzade ilan ediyor. Oysa biz CHP'ye oy verenleri de, kim nereye oy verirse versin herkesi saygıdeğer buluyor, hepsini kucaklıyoruz. Ne dertleri varsa dinliyor, çözüm için elimizden geleni yapmanın gayreti içinde oluyoruz. Sahici siyaset ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği rota budur. Bu rota üzere yürüyoruz, ilanihaye de yürüyeceğiz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti milletvekilleri, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu
AK Parti milletvekilleri, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu
Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda...
Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Selin Şekerci İbrahim Selim İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Elmas Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydemir: 'Bizim için her insan saygıdeğerdir' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:39:38. #1.14#

title