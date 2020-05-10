Aydemir: 'Analarımız iffet, ismet ve izzet abideleri'
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Aydemir: 'Analarımız iffet, ismet ve izzet abideleri'

Aydemir: 'Analarımız iffet, ismet ve izzet abideleri'
10.05.2020 00:10 | Son Güncelleme: 10.05.2020 00:10

AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "'El cennetu tahte akdamil ummuhat.

AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "'El cennetu tahte akdamil ummuhat.' Cennet annelerin ayağı altındadır övgüsüne mazhar, tüm annelerimizi, hususiyetle şehit ve gazi annelerini Allah'ın selamıyla selamlıyor, anneler gününü kutluyor, Hakka yürümüş tüm analarımıza rahmet niyaz ediyorum. Allah'ın rahmeti ve selamı üzerlerine olsun.' dedi.

AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 'Ana' sözcüğü dışında, yeryüzündeki hiçbir kavramın tam olarak 'şefkat, merhamet, muhabbet' hislerini kapsamadığını, 'muhterem, muazzez ve mübarek' tanımına denk gelmediğini belirten milletvekili Aydemir, "Annesini rahmeti rahmana uğurlamış, acısını bir lahza unutmamış bir öksüz olarak, şu matemli kalbimden ana kaybı acısını yaşamış kardeşlerimin yürek sızılarını paylaşıyor, darı bekada kavuşma niyazını yineliyorum." dedi.

"Analarımız İffet, İsmet ve İzzet embolleri"

Aydemir, mesajında şunları kaydetti: "Gözlerinden nur, sözlerinden sürur neşet eden analarımız birer iffet, ismet ve izzet sembolüdür ki, o yüzden vatan anadır, toprak anadır, dilimiz anadır. Dünyevi her makam o yüksekliği ifadeden aciz, o muhteşem kavramı izahtan yoksun kalır. Şairin dediği üzere, 'Kolları sarılsa haçan boynuma/Sanıram dünyanı mene veripler.' Evlat için ana budur.

Mesajında, Türk dünyasının muhteşem sesi Vahapzade'nin, "Anam namaz üste el açıp göğe/ Allah'a yalvarır 'Ya rabbim diye/ Sensen halk eyleyen bu göğü, yeri/ Candan şirin olur bala, ay Allah/Sen menim ömrümden kesip ileri/Balamın ömrüne cala ay Allah?/Bu nedir? Arzuya, dileğe bir bah/Gör bir neler keçir ana galbinden/Çohdur bu dünyada hediye ancağ/ Ömürden hediye görmemişem men" dizelerini paylaşan milletvekili Aydemir, "'Çohdur hediyeler insan adına/Gıymetli ziynetler, gıymetli daşlar,/ Ana hayat verir öz evladına/Hem de öz ömründen ömür bağışlar' diyor Vahapzade'miz. Ananın kıymetini daha beliğ ve berceste kaydetmenin imkanı var mıdır?" ifadesine yer verdi.

"Öksüzlük denilen acı vurgunu"

Mesajında annesini kaybetmiş öksüzlerin haleti ruhiyesini ifade ederken, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın; 'Bir yığın toprakla bir parça mermer/ Üstünde yazılı yaşınla, adın/Baş ucunda matem renkli serviler/ Hüznüyle titreşir sanki hayatın'Öksüzlük denilen acıyla vurgun/Bir başka ölüydük bu toprakta biz.' dizelerini aktaran Aydemir, "Annelerini hakka uğurlamış, öksüzlüğün tarifsiz ve dayanılmaz acısı içindeki kardeşlerime bir kez daha taziyelerimi sunuyor, düştükleri ıssızlık ve yalnızlığı paylaşıyorum." dedi.

"Analarımız, onlar arkamızda bir dağ gibidir"

Mesajının son bölümünde Nebi Hazri'nin, 'Çetine düştüm mü onu aniram/Anıram, sanıram kanatlanıram/ O menim arhamda bir dağ kimidir', kaydına yer veren Aydemir, "Tüm annelerimize hürmetlerimi sunuyor, nefsini mukaddesatı için adayan evlatlara sahip şehit analarına sabrı cemil niyaz ediyor, analarımızın yüzü suyu hürmetine dirliğimizin daim, birliğimizin ebedi olması duasında aminlerimi buluşturuyorum." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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