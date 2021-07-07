Aydemir: 'Alevi, Sünni ne demek, Hepimiz bir değil miyiz?'
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Aydemir: 'Alevi, Sünni ne demek, Hepimiz bir değil miyiz?'

Aydemir: 'Alevi, Sünni ne demek, Hepimiz bir değil miyiz?'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında siyaset gündemini yorumladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında siyaset gündemini yorumladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Grup Toplantısındaki "Terörist Kürt olamaz" ifadelerinden dolayı teşekkürlerini sunan Milletvekili Aydemir, Bahçeli'nin 6 Temmuz 1997 Kongresinde Genel Başkan seçilişinin 24'üncü yıl dönümünü de tebrik etti.

Hepimiz Biriz

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grubu'nda kullandığı ifadeleri eleştirdi. Livaneli'nin Baykal'ı suçlamalarının, bölücülük içeren ifadeler olduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, "Alevi, Sünni ne demek? Hepimiz bir değil miyiz?' diye sordu

Siyasi Nezaket Uyarısı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öylesine sevimsiz ve söyleyeni aşağıya çeken ifadeler kullanıyor ki ben şahsen utanıyorum." dedi.

Gazi Meclis çatısı altında görev yapan herkesin, nezaketini kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öylesine sevimsiz ve söyleyeni aşağıya çeken ifadeler kullanıyor ki ben şahsen utanıyorum. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza dönük 'cesaretin varsa namusun varsa' gibi absürt birtakım çağrılarda bulunuyor. Bunun adı edepsizliktir. Biz yaşı büyükse siyaseten hangi noktada olursa olsun ona saygı ile davranırız ama bu saygıyı hak etmiyor." diye konuştu.

Bölücülüğe Tepki

Zülfü Livaneli'nin, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a yönelik açıklamalarını aktaran Milletvekili Aydemir, CHP'nin, bölücülüğün kaynağı haline geldiğini savundu. Livaneli'nin Baykal'ı suçlamalarının, bölücülük içeren ifadeler olduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, "Alevi, Sünni ne demek? Hepimiz bir değil miyiz? Baykal'ı Kürt düşmanlığıyla suçluyor. Bu açıklamalar, CHP Genel Başkanının tavrından ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu telin ediyorum. AK Parti'ye oy verenleri suçluyor. Daha önce de öğretmenleri suçlamıştı. Kılıçdaroğlu milletle kavga ediyor. Bu millet, ferasetiyle bunlara ders verecek." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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