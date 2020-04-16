Aydemir AK Parti eğitim yaklaşımını paylaştı
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İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika

Aydemir AK Parti eğitim yaklaşımını paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulunda Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılmasına Dair Kanun Teklifi ve Yüksek Öğretim Kurulu Kanun teklifi görüşmelerinde söz alarak, AK Parti döneminde gerçekleştirilen eğitim reform ve...

16.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:40
Aydemir AK Parti eğitim yaklaşımını paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulunda Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılmasına Dair Kanun Teklifi ve Yüksek Öğretim Kurulu Kanun teklifi görüşmelerinde söz alarak, AK Parti döneminde gerçekleştirilen eğitim reform ve yatırımlarına dikkat çekti.

EKMEK VE EĞİTİM VURGUSU

AK Parti'nin siyasi tarzını ekmek ve eğitim gibi hayati cenaha tevcih ettiğine vurgu yapan Milletvekili Aydemir, 'AK Parti siyasi zeminde var olduğundan beri bu gerçeği hayata geçirmenin gayretinde oldu. Ekmek ve eğitim, iki hayati kavramı odağa koyan tarz. Bunun en mütebariz yansıması eğitim kurumlarına verilen ehemmiyet olmuştur.' dedi.

AK PARTİ YAKLAŞIMI

Milletvekili Aydemir, 'YÖK'e dönük düzenlemenin görüşüldüğü şu vasatta küçük bir not düşmek istiyorum: Eğitimli bir toplumu idare etmenin kolaylığını ifadeye gerek yok. ve biliyoruz ki kalem, altın ve kılıçla remzolunan güç merkezlerini temerküz sizi gücün doruklarına taşıyor. Bu hakikat dünya var olduğundan beri değişmiyor. En mühimi kalemle tarif bulan bilgi, eğitim; diğerlerini de elde etmenin kaynağı bu. AK Parti siyasi zeminde var olduğundan beri bu gerçeği hayata geçirmenin gayretinde oldu. ' kaydını düştü.

AK PARTİ'NİN ÖNCELİKLERİ

Konuşmasında AK Parti'nin öncelikleri ve icraatta ehemmiyet kayıtlarına işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Ekmek ve eğitim, iki hayati kavramı odağa koyan tarz. Bunun en mütebariz yansıması eğitim kurumlarına verilen ehemmiyet olmuştur. Hem nicelik hem nitelik açısından, üniversitelerin sayı olarak 200'ün üzerinde olması, öğretim üye sayısının buna eş değer artması, uluslararası başarı yükselişi tezimizi teyit bakımından calibidikkattir. Başarıya katkı sunan herkese minnettarız.' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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