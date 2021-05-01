Aydemir: 'AK Dava emeğe saygı davasıdır'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Önce insan' odağında hakkı teslim, halka hizmet hakka hizmettir anlayışını temsil eden AK Hareket, alın terini kutsal, emeği mübarek, emek vereni aziz kabul eden bir davanın ifadesidir.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Önce insan' odağında hakkı teslim, halka hizmet hakka hizmettir anlayışını temsil eden AK Hareket, alın terini kutsal, emeği mübarek, emek vereni aziz kabul eden bir davanın ifadesidir. 19 yıllık süreçte işçi hakları konusunda ortaya konulan yaklaşım bunun en bariz göstergesidir. ' dedi.

'Emekçi kardeşlerimize minnettarız'

Milletvekili Aydemir, 'Salgının olumsuz etkilerine rağmen, Büyük ve Güçlü Türkiye yolunda kaydedilen her yatırımın temelinde işçi kardeşlerimizin devlet ebed müddet niyeti, çağlar atlayan bir Türkiye emeli, Dünya Lideri ülkeler arasında bir Türkiye görme kararlılığı ve Türkiye sevdası vardır. Onların emeğine minnettar, onların çalışma, şevk ve azmine müteşekkiriz. ' mesajını verdi.

Kutlu Yarınlarımız Onların Eseri Olacaktır

Milletvekili Aydemir, 'Türkiye'de iç ve dış şer odaklarının kirli emel ve teşebbüslerine, salgının sosyal ve iktisadi yaşamı negatif sürece sokmasına rağmen, Türkiye'de ekonominin çarkları dönüyorsa, bu işçi kardeşlerimizin eseridir. Türkiye 2023'ten 2071'lere onların alın teri ve emekleriyle ulaşacak, yüreklerinde tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet imanını taşıyan; dimağlarında önce ülkem, sonra ülkem tefekkürünü hakim kılan işçi kardeşlerimiz kutlu yarınlarımızın mimarları arasında yer alacaktır. ' dedi.

Tebrik ve Niyaz

Milletvekili Aydemir, 'Tüm işçi kardeşlerimizin, emek sahiplerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, salgında yaşamının yitiren kardeşlerimize rahmet niyaz ediyor, emeğe saygı, emek verene hürmet esasında işçi kardeşlerimizle el ele gönül gönüle, dayanışma içindeki yürüyüş kararlık ve ahdimizi yineliyoruz. ' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı