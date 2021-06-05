Aydemir: "Açılmalar ile birlikte esnaf biraz rahatladı, nefes aldı"
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Aydemir: "Açılmalar ile birlikte esnaf biraz rahatladı, nefes aldı"

Aydemir: 'Açılmalar ile birlikte esnaf biraz rahatladı, nefes aldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, kademeli normalleşme süreciyle beraber lokantaların açılmasına ilişkin, "Açılmalar ile birlikte esnaf biraz rahatladı, nefes aldı" dedi.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, kademeli normalleşme süreciyle beraber lokantaların açılmasına ilişkin, "Açılmalar ile birlikte esnaf biraz rahatladı, nefes aldı" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 1 Haziran itibari ile kademeli normalleşmeye geçildi. Normalleşme ile birlikte lokantalar, restoranlar ve kafeler hafta içi ve Cumartesi günü 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet göstermeye başladı. Esnafın pandemiyle birlikte çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Çok zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtik" dedi. Açılmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Aydemir, "Esnaf çok zor bir dönemden geçti. Çok fazla sıkıntı çekti. . İnşallah bir daha böyle bir pandemi ile karşılaşmayız Yani bu durum kelimeler ile anlatılamaz. Hem maddi olarak hem de manevi olarak çok fazla zorluk çektik. Vaka sayıları düştüğü için bilim kuruluda ona göre karar aldı. Burada başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Açılmalar ile birlikte esnaf biraz rahatladı, nefes aldı. Bugün esnaflarımızı gezdiğimde de gördüm ki bütün esnaflarımız bir neşe içerisinde sanki mesleğe yeni başlamış gibi hareket ediyorlar. İnşallah bir daha böyle bir durumla da karşılaşmayız diye dua ediyorum. Bu açılma bizim için çok önemli. Arkasının geleceğini düşünüyorum. Yeni genelgeler ile bir masada 2 kişinin oturması, açık alanlarda masada 3 kişinin oturabilmesi gibi yine aynı şekilde girişlerde dezenfektanların ve ateş ölçerlerin bulunması gerekiyor. Ayrıca içeriye HES kodu uygulaması ile alınacak vatandaşlarımız. Bizimde ilk işimiz bütün esnaf arkadaşlarımıza mesajlarla duyuru yapmak oldu. Bizim bir daha kapanmamamız için bu kurallara uymamız gerekiyor diye uyardık. Çünkü hastalığın durması bizim elimizde maskemizi takarsak, mesafemizi korursak bu pandemi döneminden başarı ile çıkacağımıza inanıyorum. O nedenle bütün esnaf arkadaşlarımızı da uyardık" ifadelerini kullandı.

Kapanmanın öncesinde denetimlerin çok sıkı olduğunu dile getiren Altan Aydemir, "Biz bundan öncede günde 3 kere denetleniyorduk. Sabah zabıta arkadaşlar geliyordu. Öğle olunca emniyet güçleri arkadaşlar geliyordu. Öğlenden sonrada tarımdan arkadaşlar denetlemeye geliyordu. Biz bu sınavımızı zaten başarı ile verdik. Bizler gıda ile uğraştığımız için temizlik olmazsa olmazımız. Bunu da denetleme yapan arkadaşlar gördüler. İnşallah bir daha kapanma olmaz diyerek, bütün esnaflarıma hayırlı işler diliyorum. Bizler için temizlik olmazsa olmaz. Bugün biz pis olan yere yemek yemeye bir daha gitmiyoruz. Bizler lokantacılık yaptığımızda ayakta durabilmemiz için sürekliliğimizi devam ettirebilmek için hem hijyen kurallarına hem de dekorumuza dikkat ediyoruz. Lokantalar zaten güvenilir. Çünkü biz bu işten ekmek yiyoruz. Bizimde daima olmamamız için ve müşterilerimizi sürekli çekebilmemiz için temizliğe devletimizin koymuş olduğu kurallara yapıyoruz, uyguluyoruz. Biz oda olarak zaten bütün esnaflarımızı denetliyoruz. Mutfaklarına kadar bakıyoruz. Olumsuz bir durumla karşılaştığımız zaman onların düzeltilmesi için süre veriyoruz ve takip ediyoruz. Tarım müdürlüğümüzde aynı şekilde 10-15 gün süre veriyor. Daha sonra ki geldiğinde yapılmazsa ceza veriyor. O esnafımızda ceza yemektense dükkanını istenilen hale getiriyor. Biz bu işten ekmek yiyorsak işlerimizi sağlıklı ve güzel yapmamız lazım" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aydemir: "Açılmalar ile birlikte esnaf biraz rahatladı, nefes aldı" - Haberler
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