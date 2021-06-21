Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu'na iki atama
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Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu'na iki atama

Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu'na iki atama
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Aydem Yenilenebilir Enerji, yönetim kadrosunu Dilek Bil ve Serpil Demirel ile güçlendirdi.

Aydem Yenilenebilir Enerji, yönetim kadrosunu Dilek Bil ve Serpil Demirel ile güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dilek Bil ve Serpil Demirel, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Aydem Yenilenebilir Enerji ailesine katıldı.

University of North Texas'ta uluslararası finans ve uluslararası pazarlama bölümünden yüksek lisans derecesine sahip olan Bil, 1994-2013 yıllarında kendi kurduğu, Kangaroo İletişim ve Danışmanlık ile birçok ulusal ve uluslararası markaya stratejik marka iletişimi ve yaratıcı reklam çözümleri konusunda hizmet verdi. Bil, 2016'dan beri Akmerkez GYO yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak görev alıyor.

ODTÜ Metalürji Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesine sahip olan Serpil Demirel ise Eczacıbaşı bünyesindeki Esan'da sırasıyla yurtiçi satış müdürlüğü, pazarlama satış müdürlüğü, pazarlama satış direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi, 2015-2021 yıllarında aynı şirkette genel müdür ve üst yönetici (CEO) olarak çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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