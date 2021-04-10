Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri 19 22 Nisan
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Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri 19 22 Nisan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri 19 22 Nisan

40 yılı aşkın geçmişi ve sektöre kazandırdığı ilklerle Türkiye'de enerji sektörünün öncü ve lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji'nin, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.

40 yılı aşkın geçmişi ve sektöre kazandırdığı ilklerle Türkiye'de enerji sektörünün öncü ve lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji'nin, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş'nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurusu onaylandı.

Bu doğrultuda, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan; hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.

Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL - 1,3 milyar TL aralığında; şirketin halka açıklık oranı da, ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak.

Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği; Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek.

Toplamda 110 milyon TL; ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 700 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL – 9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.; Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda. - DENİZLİ

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri 19 22 Nisan
Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri 19 22 Nisan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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