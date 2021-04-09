Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri 19-22 Nisan
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Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri 19-22 Nisan

Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri 19-22 Nisan

Türkiye'de enerji sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Aydem Enerji'nin, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurusu onaylandı.

Türkiye'de enerji sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Aydem Enerji'nin, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurusu onaylandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan, hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.

Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL-1,3 milyar TL aralığında, şirketin halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak. Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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