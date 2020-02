Aydem Yenilenebilir Enerji'den sürdürülebilir gelecek için önemli adım

24.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:39

Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, iş dünyasının geleceğine yön verecek evrensel ilkeler öneren dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin imzacısı oldu.



Yenilenebilir enerji üretiminde Türkiye'nin 3. büyük portföyüne sahip Aydem Yenilenebilir Enerji, 160'tan fazla ülkede 9 bin 500'ün üzerinde şirket üyesi bulunan ve dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini (UN Global Compact) imzalayarak gelecek için çok önemli bir adım attı.



Enerji sektöründe 'sürdürülebilir', 'yenilikçi' ve 'insan odaklı'yaklaşımıyla toplumun geleceği için 25 yıldır çalışmalarına devam eden Aydem Yenilenebilir Enerji, sözleşmenin imzacısı olmakla tüm iş süreçlerinde BM Küresel İlkeler Sözleşmesinde yer alan 10 maddelik ilkelerine uymayı taahhüt etmiş oldu. Şirketin, çalışmalarını her yıl raporlayarak taahhütlerini yerine getirdiğini kanıtlamış olacağı belirtildi.



İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında 10 ilkeye dayanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, iş dünyasının en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olarak öne çıkıyor. Üye şirketler, her yıl bu on ilkeye ilişkin uygulamaları uluslararası standartlarda kamuoyu ile paylaşıyor.



"BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin imzacısı olmaktan mutluluk duyuyoruz"



Küresel İlkeler Sözleşmesinin imzacısı olmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, bugünün ihtiyaçları için daha verimli çözümler sunarken, bir taraftan da toplumun ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımlar geliştirdiklerini söyledi.



Küpeli şöyle devam etti:



"Uluslararası yönetim standartlarını tüm iş süreçlerinde etkili şekilde uygulayan, paydaşları için değer üreten, insan odaklı ve ekosistemine zenginlik katan kurum olma kimliğimizi pekiştirecek böyle bir adımı atmaktan mutluluk duyuyoruz. Her alanda sürdürülebilir büyümeyi sağlamak elbette ki hem kurum hem de sektör olarak en önemli sorumluluğumuz. Bu süreçte, insan haklarına saygılı, yüksek çalışma standartlarına uyumlu ve çevresel hassasiyetlere karşı duyarlı bir şirket olmak önceliğimiz. Bu imzayla Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bu 'on ilke'ye uyacağımızın sözünü verdik. Dokunduğumuz tüm paydaşlara karşı duyduğumuz sorumluluk gereği, evrensel olarak kabul görmüş on ilkeyi kapsayan Küresel İlkeler Sözleşmesinin parçası olmaktan gururluyuz."



1995 yılında Türkiye'nin ilk özel hidroelektrik santralinin hizmete alınmasıyla çalışmalarına başlayan kurum, Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirketi olarak 25 yıldır çalışmalarına devam ediyor. Kurum, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak ve yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma ve gelecek nesillere daha iyi bir gelecek hazırlama misyonu ile faaliyet gösteriyor. Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye genelinde 25 yenilenebilir enerji santraliyle 1.020 MW kurulu güçle yıllık 3.158 GWh enerji üretiyor. Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji üretimi portföylerinden olan kurum; hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve biyogaz santralleri ile Türkiye'nin yenilenebilir enerjide en fazla üretim çeşitliliğine sahip şirket olma özelliğini koruyor. - İZMİR

Kaynak: İHA