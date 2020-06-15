Aydem Yenilenebilir Enerji'den "saygı" temalı ilk sürdürülebilirlik raporu Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, yayınladığı ilk sürdürülebilirlik raporunda "insan hayatı, çevre ve topluma saygı" temasını işledi.

Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, yayınladığı ilk sürdürülebilirlik raporunda "insan hayatı, çevre ve topluma saygı" temasını işledi.

Aydem'den yapılan yazılı açıklamada, iş hayatına, çevreye ve topluma "saygı" yaklaşımının benimsendiği raporun, kurumun "Hayat için Enerji" vizyonu kapsamında imza atılan çalışmalara yer verdiği belirtildi.

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin sürdürülebilir, yenilikçi ve insan odaklı çalışmalar sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan hayatı, çevre ve topluma 'saygı' temasının işlendiği raporda, şirketin 25 yıllık güçlü geçmişinden aldığı sorumlulukla daha sürdürülebilir bir dünya için yürüttüğü faaliyetler, yaptığı çalışmalara yer verildi.Sürdürülebilirlik stratejisini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı (SKA) benimseyerek dünyanın ortak gündemi ile uyumlu hale getiren Aydem Yenilenebilir Enerji, yayınladığı ilk raporunda Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya, yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma ve gelecek nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamaya odaklandığını vurguluyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi İdris Küpeli, "Hayat için enerji, vizyonumuz doğrultusunda, insanlarımızın hayatlarına fayda sağlayacak gerçek beklentilere dokunan, çevresine duyarlı, hayatın her anına enerji katan çalışmalara imza atmayı temel öncelik ve görevlerimiz arasında görüyoruz. Çalışanlarımızdan, müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan aldığımız güçle küresel hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA